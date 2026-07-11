U Fejsbuk grupi "Jeftine kuće" objavljena je prodaja kuće u selu Novi Itebej, na teritoriji opštine Žitište, po ceni od 13.000 evra.

Uz samu nekretninu budući vlasnik dobija i prostran plac površine 18 ari, što ovu ponudu čini zanimljivom za sve koji žele dvorište, prostor za baštu ili mirniji život u banatskom selu.

Kako se navodi u oglasu, kuća poseduje grejanje na gas, ali postoji i mogućnost korišćenja čvrstog goriva, pa su budućim stanarima dostupne dve opcije za zagrevanje tokom zimskih meseci.

Novi Itebej nalazi se u opštini Žitište, na oko 30 kilometara od Zrenjanina, a oglas je privukao pažnju upravo zbog kombinacije niske cene i velikog placa.

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