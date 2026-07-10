Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu saopštio je da je državljanin Srbije, koji je danas povređen u incidentu na letu kompanije "Rajaner", prebačen vozilom Hitne pomoći sa Aerodroma "Makedonija" u Univerzitetsku opštu bolnicu u Solunu.

Kako se navodi u saopštenju, lekari utvrđuju obim povreda i njegovo zdravstveno stanje, a prema trenutno dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Konzul odmah otišao u bolnicu

- Prema do sada raspoloživim informacijama, tokom leta došlo je do dekompresije kabine i povređivanja putnika. Tokom pružanja pomoći srpskom državljaninu, podršku je pružila i njegova supruga - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je generalni konzul Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović odmah po saznanju za incident posetila povređenog u bolnici i razgovarala sa upravom zdravstvene ustanove, lekarima i suprugom povređenog.

Drama na letu iz Soluna

Državljanin Srbije (61) povređen je tokom leta kompanije "Rajaner" sa aerodroma "Makedonija" u Solunu ka Minhenu, nakon što je tokom leta došlo do pucanja prozora i dekompresije kabine.

Prema navodima putnika, posle naglog pada pritiska putnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora.

Kako prenosi Katimerini, tokom spuštanja aviona deo oštećenog motora navodno se odvojio i udario u prozor kabine, dok su zvaničnici saopštili da nije došlo do oštećenja trupa aviona.

Pilot je potom promenio kurs i bezbedno vratio avion na aerodrom u Solunu, gde su svi putnici iskrcani.

Predsednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbegnuta tragedija i da su putnici, uz pomoć supruge povređenog, uspeli da ga vrate u kabinu.