Vozači iz Srbije koji ovog leta putuju u Grčku preko Severne Makedonije trebalo bi da obrate posebnu pažnju na ograničenja brzine, jer kamere na Koridoru 10 beleže i vozila sa stranim registarskim oznakama, a informacije o prekršajima odmah prosleđuju policijskim patrolama i presretačima.

Prema informacijama koje je objavila stranica "Grčka info", sistem video-nadzora "Safe City" u Severnoj Makedoniji više ne služi samo za evidentiranje domaćih vozila.

Kamere registruju i automobile sa stranim tablicama, uključujući i vozila iz Srbije, a podaci o eventualnim prekršajima odmah stižu policiji koja vozače može zaustaviti na putu.

Za sada se kazne stranim vozačima ne naplaćuju automatski na graničnim prelazima, kao što se ranije najavljivalo, ali to ne znači da prekršaji prolaze nekažnjeno. Ukoliko kamera zabeleži prekoračenje brzine, velika je verovatnoća da će vas već na narednoj deonici sačekati patrola ili presretač.

Gde se nalaze kamere na putu ka Grčkoj?

Najveći broj kamera postavljen je upravo na Koridoru 10, glavnoj saobraćajnici kojom veliki broj građana Srbije putuje ka Grčkoj.

Prema dostupnim informacijama, kamere za kontrolu brzine nalaze se na sledećim lokacijama:

pre isključenja za Skoplje,

u blizini odmorišta Bastion Plaza,

posle Velesa,

iza četvrte naplatne rampe,

neposredno pre graničnog prelaza sa Grčkom.

Pored toga, video-nadzor pokriva i Kumanovo, Tetovo, kao i gotovo sve veće raskrsnice u Skoplju.

Poseban oprez na deonicama gde je ograničenje 70 km/h

Stranica Nikana.gr ranije je upozorila putnike da budu naročito oprezni na deonicama gde je ograničenje brzine 70 kilometara na čas.

Upravo na tim mestima najčešće se nalaze policijske patrole i radari, koji su često postavljeni iza krivina ili na lokacijama gde ih vozači teže uočavaju.

Novo pravilo u Grčkoj: Ograničenje spušteno na 30 km/h

Vozači koji nastavljaju putovanje kroz Grčku trebalo bi da imaju na umu i nova saobraćajna pravila.

Od početka ove godine u stambenim zonama uvedeno je novo ograničenje brzine od 30 kilometara na sat, umesto dosadašnjih 50 km/h.

Novo pravilo važi za gradske ulice sa po jednom trakom u svakom smeru. Izuzetak su jednosmerne ulice sa najmanje dve trake, kao i dvosmerni putevi koji imaju po dve trake u svakom smeru ili razdelno ostrvo, gde ograničenje ostaje 50 km/h.

Kamere i u Bugarskoj, kazne dostižu više od 300 evra

Vozači koji do Grčke putuju preko Bugarske takođe ne bi trebalo da računaju na toleranciju kada je reč o prekoračenju brzine.

Na autoputevima prema Grčkoj postavljen je veliki broj kamera za kontrolu saobraćaja, a kazne zavise od visine prekoračenja brzine.

One se kreću od oko 25 evra za manja prekoračenja, dok za vožnju veću od 50 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine mogu dostići 307 evra, uz mogućnost izricanja dodatnih sankcija u skladu sa bugarskim zakonima.

Bez obzira na rutu kojom putujete ka Grčkoj, najsigurniji način da izbegnete neprijatnosti jeste da poštujete ograničenja brzine i saobraćajne propise. Tako ćete izbeći kazne, ali i mnogo važnije - bezbedno stići na željenu destinaciju.