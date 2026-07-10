Druga epizoda specijala "Od iluzije do spoznaje" biće emitovana večeras od 20 časova na Dokumentarnoj TV i donosi nastavak analize tema koje izazivaju veliko interesovanje javnosti.

Ovoga puta u fokusu su mreže uticaja, poverenje građana u institucije, uloga nevladinog sektora i procesi koji, prema autorima emisije, utiču na politički i društveni život Srbije.

Ko zaista utiče na odluke?

Kroz razgovor sa Vukšom Dragovićem, otvaraju se pitanja finansiranja različitih organizacija, odnosa prema nacionalnim interesima, kao i odgovornosti pojedinaca i aktera koji deluju van formalnih političkih institucija.

Specijal se bavi i pitanjem polarizacije društva, poverenja građana u institucije i ključnom dilemom koja se provlači kroz celu emisiju – ko zaista utiče na odluke i procese koji menjaju Srbiju?

Kada možete da gledate?

Premijera druge epizode specijala "Od iluzije do spoznaje" biće emitovana večeras, 10. jula, od 20 časova na Dokumentarnoj TV.

Za gledaoce koji propuste premijeru, reprize su zakazane: