Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu povodom slučaja „zvučni top“ u potpunosti je ogolilo, detaljno osmišljen plan blokadera koji su želeli da 15. marta izazovu haos na ulicama Beograda.

Nova saznanja da su čak dva meseca pre tog datuma na svojim plenumima govorili o „zvučnom topu“ i o tome kako će Brisel na to „odlično reagovati“, komentarisao je za Alo! ministar i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

-Zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju. I zato sve njihove laži, jedna po jedna, padaju kao kule od karata. Nikada ih nije zanimala istina o tragediji u Novom Sadu, nikada ih nije bilo briga za državu, jer da jeste ne bi je rušili i pokušavali krvavu obojenu revoluciju. Laž o zvučnom topu samo je jedan od elemenata u pokušaju dehumanizacije predsednika Vučića, baš kao i laž o stradalom dečaku iz Valjeva i tako dalje. Očekujem da nadležni organi sprovedu do kraja istragu i da se odgovorni oštro kazne – naveo je Glišić.