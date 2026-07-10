Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 55. kolu igre Loto, održanom 10. jula 2026. godine, nije bilo dobitnika glavne premije u iznosu od 800.000 evra.
Izvučena dobitna kombinacija glasi:
8, 32, 16, 1, 3, 37 i 10
Ipak, razloga za slavlje bilo je za šest igrača koji su pogodili šesticu, a svaki od njih osvojio je 572.435 dinara.
Ni Loto plus nije doneo glavni dobitak
U večerašnjem izvlačenju nije bilo dobitnika ni Loto plus sedmice, čija je vrednost iznosila 2.810.000 evra.
Izvučeni brojevi su:
13, 24, 7, 12, 29, 18 i 3
Bez dobitnika i u Džokeru
Ni u igri Džoker, u kojoj je večeras bilo 60.000 evra, nije bilo dobitnika.
Izvučena kombinacija glasi:
7, 3, 0, 7, 8 i 2
Novo izvlačenje zakazano je za utorak, 14. jul, kada će igrači ponovo imati priliku da okušaju sreću.
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