Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 55. kolu igre Loto, održanom 10. jula 2026. godine, nije bilo dobitnika glavne premije u iznosu od 800.000 evra.

Izvučena dobitna kombinacija glasi:

8, 32, 16, 1, 3, 37 i 10

Ipak, razloga za slavlje bilo je za šest igrača koji su pogodili šesticu, a svaki od njih osvojio je 572.435 dinara.

Ni Loto plus nije doneo glavni dobitak

U večerašnjem izvlačenju nije bilo dobitnika ni Loto plus sedmice, čija je vrednost iznosila 2.810.000 evra.

Izvučeni brojevi su:

13, 24, 7, 12, 29, 18 i 3

Bez dobitnika i u Džokeru

Ni u igri Džoker, u kojoj je večeras bilo 60.000 evra, nije bilo dobitnika.

Izvučena kombinacija glasi:

7, 3, 0, 7, 8 i 2

Novo izvlačenje zakazano je za utorak, 14. jul, kada će igrači ponovo imati priliku da okušaju sreću.