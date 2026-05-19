Radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta krenuće početkom naredne godine i planirano je da traju oko godinu i po dana, izjavio je danas pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica i dodao da se očekuje da građevinska dozvola bude dobijena u naredna dva meseca.

On je rekao da se trenutno završava projekat za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Pančevačkog mosta.

Kako je rekao, radovi podrazumevaju rušenje starih pristupnih konstrukcija iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, odnosno leve i desne pristupne konstrukcije, kao i izgradnju novih.

"Planiramo da kompletan završetak projekta, dobijanje građevinske dozvole i rešavanje imovine u zoni Pančevačkog mosta završimo do kraja ove godine, kako bismo već prvih lepih dana naredne godine krenuli u radove", naveo je Poledica.

Istakao je da su radovi kompleksni i da će se izvoditi pod saobraćajem.

"Pre rušenja postojećih pristupnih konstrukcija i izgradnje novih, moraćemo da napravimo dve privremene pristupne konstrukcije koje će voditi saobraćaj iz smera Pančeva ka Beogradu i iz Beograda ka Pančevu, zbog faznog izvođenja i dodatne konstrukcije koju moramo da uradimo da bismo imali saobraćaj na Pančevačkom mostu jer je veoma frekventan, mislim da ćemo te radove moći da završimo za godinu i po dana od početka radova", rekao je Poledica Tanjugu.

Pančevački most otvoren je za saobraćaj 1935. godine, a srušen je bio u aprilu 1941. i obnovljen 1946. godine.

Pančevački MOST je u vreme izgradnje bio je jedan od najdužih mostova u Evropi i izazivao je pažnju međunarodnih medija.

Nazvan je Most Petra II Karađorđevića, a Nemci su ga u oktobru 1944. godine gotovo skroz srušili.

Renoviranje mosta urađeno je 1966. godine kada je dobio sadašnji izgled i novo ime.

Most je dužine 1.526,4 metara, širine 18 i dnevno preko njega prođe oko 100.000 vozila.

Prilazne konstrukcije mosta su građene još 60-ih godina prošlog veka.