Ovu informaciju potvrdio je pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica i dodao da se očekuje da građevinska dozvola bude dobijena u naredna dva meseca.

Rekao je da se trenutno završava projekat za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Pančevačkog mosta i da radovi podrazumevaju rušenje starih pristupnih konstrukcija iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, odnosno leve i desne pristupne konstrukcije, kao i izgradnju novih.

- Planiramo da kompletan završetak projekta, dobijanje građevinske dozvole i rešavanje imovine u zoni Pančevačkog mosta završimo do kraja ove godine, kako bismo već prvih lepih dana naredne godine krenuli u radove - naveo je Poledica.

Istakao je da su radovi kompleksni i da će se izvoditi pod saobraćajem.

- Pre rušenja postojećih pristupnih konstrukcija i izgradnje novih, moraćemo da napravimo dve privremene pristupne konstrukcije koje će voditi saobraćaj iz smera Pančeva ka Beogradu i iz Beograda ka Pančevu, zbog faznog izvođenja i dodatne konstrukcije koju moramo da uradimo da bismo imali saobraćaj na Pančevačkom mostu jer je veoma frekventan, mislim da ćemo te radove moći da završimo za godinu i po dana od početka radova - rekao je Poledica Tanjugu.