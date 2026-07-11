Jul se nastavlja sa ekstremnim vrućinama koje su već pogodile jugozapadnu Evropu, a ove nedelje će se toplotni talas postepeno širiti na sever i istok kontinenta.
Jak anticiklon, ili takozvana toplotna kupola, ojačao je iznad zapadne i jugozapadne Evrope, blokirajući prodor hladnijeg atlantskog vazduha.
Kao rezultat toga, Španija, Portugal i Francuska su danima pod jakim toplotnim stresom. Temperature su u mnogim oblastima 10 do 15 stepeni više od normalnih za ovo doba godine, a delovi Iberijskog poluostrva i južne Francuske beleže temperature od 40 do 45 stepeni.
Slično istorijskom toplotnom talasu krajem juna, noći ne donose pravo osveženje, pa se takozvane tropske noći ponovo beleže u velikim urbanim centrima, poput Madrida.
Prema trenutnim modelima prognoziranja, toplotna kupola bi mogla da ostane stabilna još najmanje nedelju dana, što znači da će ekstremni toplotni talas trajati najmanje do sredine jula.
Tlo u mnogim regionima je već izuzetno suvo nakon rekordno toplog perioda krajem maja i istorijskog toplotnog talasa krajem juna, kada su oboreni brojni mesečni i apsolutni temperaturni rekordi.
Toplotni talas će se postepeno širiti iz Francuske, Španije i Portugala na ostatak zapadne, a zatim i centralne Evrope u narednim danima.
Šta je toplotna kupola
Toplotna kupola deluje kao poklopac na loncu: zadržava topli vazduh blizu tla, a vazduh koji se spušta dodatno ga zagreva. Takvi uslovi mogu biti posebno opasni za starije osobe, decu, hronično bolesne ljude, radnike na otvorenom i ljude koji žive u loše izolovanim ili pregrejanim prostorima.
Centralna Evropa, Mediteran i Balkan će takođe postajati sve topliji prema sredini jula, dok se očekuju temperature od srednjih do gornjih tridesetih stepeni. Najtoplija vazdušna masa iznad južne Italije i Balkana mogla bi da podigne lokalne dnevne maksimume na 38 do 41 stepen sledeće nedelje. Dugotrajni toplotni talas će dodatno pogoršati sušu i povećati rizik od novih požara. Meteorolozi upozoravaju da će, ako se trenutni trendovi nastave, toplotni stres u većem delu Evrope ostati izražen do sredine jula.
Kakvo će vreme biti u Srbiji?
Do kraja nedelje zadržaće se promenljivo oblačno vreme uz dosta sunčanih intervala. Kako u svojoj vremenskoj prognozi ističe meteorolog amater Marko Čubrilo, pojava lokalnih pljuskova biće ređa i rezervisana pretežno za planinske predele, posebno u nedelju.
Tih dana će, kako objašnjava Čubrilo, visinski ciklon sa centrom nad Ukrajinom delovati kao "štit", sprečavajući prodor vrelog vazduha sa jugozapada ka nama. Zahvaljujući tome, uživaćemo u umereno toplom vremenu sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 25 do 30 stepeni.
Početak sledeće sedmice donosi blagu promenu vremenskih prilika. Oko 15. jula, verovatnoća za pljuskove će porasti i u nižim predelima, dok će temperature biti u blagom padu, krećući se u prijatnom intervalu od 23 do 28 stepeni.
Nakon te prolazne nestabilnosti, period od 14. do 20. jula ponovo donosi pretežno suvo i toplije vreme. Ipak, prema najavama ovog meteorologa amatera, živa u termometru neće prelaziti u ekstremno visoke vrednosti.
Maksimalne temperature uglavnom će se kretati od 26 do 34 stepena, dok će jedino u zaleđu Jadrana dostići oko 37 podeljka.
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