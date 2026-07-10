Međutim, postoji jedan neobičan "suvenir" koji nikako ne bi trebalo da završite u torbi za uspomene.

Reč je o jajetu ajkule, poznatom i pod nazivom "sirenina torbica". Iako na prvi pogled izgleda kao osušena morska biljka ili komadić providne plastike, stručnjaci upozoravaju da ga je najbolje odmah vratiti u more.

Šta su zapravo "sirenine torbice"?

Pojedine vrste ajkula i morskih raža razmnožavaju se polaganjem jaja. Embrion se razvija unutar čvrste zaštitne kapsule koja ga štiti od predatora i morskih struja.

Kada se mladunče razvije, napušta kapsulu, dok prazna opna često završi na obali, naročito posle oluja ili jačih talasa.

Problem je što nije svaka kapsula prazna.

Kako izgledaju?

Jaja ajkula najčešće imaju izdužen oblik i podsećaju na malu kožastu kesicu sa uvijenim ili izduženim nastavcima na krajevima. Kod nekih vrsta mogu biti duga i do 15 centimetara.

Jaja morskih raža obično su pljosnatija, a karakteristični nastavci pomažu im da se pričvrste za kamenje, alge ili morsko dno, gde ostaju sve dok se mladunče ne izlegne.

Upravo zbog neobičnog izgleda mnogi ih pokupe misleći da su retka školjka ili zanimljiv ukras.

Šta treba da uradite ako ga pronađete?

Ako tokom šetnje plažom naiđete na "sireninu torbicu", stručnjaci savetuju da je ne nosite kući.

Pošto nije moguće golim okom sa sigurnošću utvrditi da li je kapsula prazna ili se u njoj još razvija mladunče, najbolje je da je pažljivo vratite u more.

Idealno je da je smestite među kamenje ili morske alge kako je talasi ne bi ponovo izbacili na obalu.

Na taj način možete pomoći da se mladunče bezbedno razvije i nastavi svoj život u moru.

Mali gest jednog kupača ponekad može značiti razliku između života i uginuća jedne od najzanimljivijih morskih životinja.