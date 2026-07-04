Dečak je bio u čamcu sa dvojicom prijatelja i ocem kada ga je ajkuladuga oko 1,8 metara zgrabila za nogu pred očima zaprepašćenih prijatelja i oca. Sve se dogodilo u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Napad se desio dok su pokušavali da skinu ajkulu sa udice nakon što su je izvukli. Grupa je pecala u blizini ostrva Osabou (Ossabaw Island), oko 32 kilometra južno od Savane.

Jedan od očevidaca rekao je za WTOC:

- Sedeo sam pozadi u čamcu i čitao knjigu kada smo videli drugi čamac kako nam prilazi. Već iz daljine smo mogli da zaključimo da se dogodilo nešto ozbiljno - rekao je jedan od očevidaca. On je dodao da je dečakov otac očajnički tražio pomoć posle iznenadnog napada.

- Prišao sam čamcu i video trojicu tinejdžera i veoma potresnu scenu. Rekli su mi da su pecali. Upecali su veliku ajkulu, dugu oko pet ili šest stopa i pokušali da je oslobode sa udice, kada se ajkula zakačila za desnu natkolenicu dečaka. Uzeo sam komplet prve pomoći i pomogao koliko sam mogao.

Ajkula je dečaka ugrizla za gornji deo butine tokom popodneva. Nakon dramatičnog incidenta, dečak je hitno prevezen u lokalnu bolnicu. Za sada nije poznato u kakvom je zdravstvenom stanju.

Ovaj napad dogodio se nešto više od godinu dana nakon što je jedna žena završila u bolnici zbog napada ajkule na plaži. Napad se dogodio u letovalištu Si Pajns (Sea Pines Resort) na ostrvu Hilton Hed u Južnoj Karolini.

Žena je zadobila povredu noge koja nije bila opasna po život, saopštila je spasilačka služba Hilton Hed za televiziju ABC, odnosno njenu lokalnu partnersku stanicu WJCL.