Zbog neobičnog izgleda ove ajkule mnogi je mešaju sa ražom.

Ajkula se prati u blizini ostrva Lemnos

Nedavno je objavljeno da su na grčkom ostrvu Lemnos naučnici, u saradnji sa lokalnim ribarima, postavili satelitski odašiljač na jednu anđeosku ajkulu.

Reč je o prvom takvom projektu u Grčkoj kada je u pitanju ova vrsta.

Anđeoska ajkula, poznata i pod naučnim nazivom Squatina squatina, ima spljošteno telo zbog čega veoma podseća na ražu, ali pripada porodici ajkula. To su pridnene ajkule sa širokim grudnim perajima koje uglavnom naseljavaju kontinentalni pojas i žive na dubinama do 500 metara.

Retko se sreće u Egejskom moru

Ova vrsta nije karakteristična samo za grčka mora, već se može pronaći širom Mediterana i u drugim delovima sveta. U Grčkoj se danas retko sreće u severoistočnom delu Egejskog mora, dok je nekada bila rasprostranjena duž cele obale. Poslednjih godina, međutim, nema zabeleženih primeraka u Jonskom moru i oko Krita.

Najveća pretnja ovoj vrsti je slučajni ulov u ribarske mreže, zbog čega je na Grčkoj crvenoj listi ugroženih vrsta svrstana u kategoriju kritično ugroženih.

Šta znači postavljanje satelitskog odašiljača?

Kako navodi organizacija za zaštitu vodenih ekosistema iSea, do 2018. godine o anđeoskoj ajkuli se znalo veoma malo. Danas se smatra jednom od najugroženijih vrsta ajkula na svetu, pa tako i u Grčkoj. U grčkim vodama žive tri vrste anđeoskih ajkula i sve tri vrste zakonom zaštićene, i dalje se ilegalno love i prodaju za ljudsku ishranu.

Ajkule se proučavaju u prirodnom okruženju

U okviru dugoročnog programa za istraživanje i očuvanje anđeoskih ajkula u Mediteranu, timovi projekata Angel Shark Project: Canary Islands i Angel Shark Project: Greece boravili su prethodnih dana na Lemnosu kako bi započeli novu fazu saradnje usmerenu na zaštitu i obnovu populacije kritično ugroženih anđeoskih ajkula na Kanarskim ostrvima i u Grčkoj, uz podršku fonda Shark Conservation Fund.

Prvi put će ajkule biti proučavane u prirodnom okruženju.

Zahvaljujući saradnji ribara iz mesta Plaka i stručnjaka organizacije iSea, kao i partnerima iz više zemalja, istraživači očekuju da će u narednim mesecima prikupiti do sada nezabeležene podatke o kretanju i ponašanju anđeoskih ajkula u grčkim vodama.

Posebno je značajno što će po prvi put u Grčkoj jedna vrsta ajkule biti proučavana u svom prirodnom staništu, a ne na osnovu podataka dobijenih iz ribarskog ulova, piše topetmou.gr.