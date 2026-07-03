Stručnjaci sada pokušavaju da utvrde šta je izazvalo uginuće ove retke dubokomorske vrste.

Prema pisanju italijanskih medija, reč je o ajkuli vrste Hexanchus griseus, koja se veoma retko može videti u vodama Sredozemnog mora. Životinja je uočena na delu javne plaže poznatom kao Tonijeva plaža, gde je njeno telo izazvalo veliko interesovanje prolaznika.

Nakon prijave, nadležne službe izašle su na teren i organizovale uklanjanje tela. Ajkula je prebačena u luku Puntone di Skarlino, gde je najpre izvučena na kopno radi pregleda, a zatim vraćena u more kako bi se usporio proces raspadanja do početka detaljnih analiza.

Istragu vodi stručni tim na čelu sa profesorom Primom Mikarelijem, koji će obaviti obdukciju i niz laboratorijskih ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Za sada nije poznato da li je životinja uginula usled bolesti, povreda ili nekog drugog faktora.

Naučnici ističu da bi rezultati analiza mogli da pruže dragocene informacije o zdravstvenom stanju ove retke vrste, ali i o uslovima u kojima žive veliki morski predatori u Sredozemnom moru.

Ajkula Hexanchus griseus, poznata i kao šestoškržna ajkula, uglavnom nastanjuje velike dubine i retko prilazi obali. Zbog toga je svaki susret sa ovom vrstom značajan za naučnike koji proučavaju morski svet.

Iako prizor mrtve ajkule može delovati uznemirujuće, stručnjaci naglašavaju da ovakvi slučajevi ne predstavljaju razlog za paniku među kupačima. Umesto toga, oni pružaju priliku da se bolje razume biologija velikih morskih vrsta i promene koje se dešavaju u morskim ekosistemima.

Rezultati obdukcije trebalo bi da pokažu šta se tačno dogodilo, a naučna zajednica sa velikim interesovanjem očekuje nalaze koji bi mogli da rasvetle ovu neobičnu morsku misteriju.