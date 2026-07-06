Dečak i njegovi prijatelji su prethodno upecali ajkulu tokom ribolova u američkoj saveznoj državi Džordžija.

Napad na čamcu

Incident se dogodio u sredu popodne u blizini ostrva Osabau, oko 32 kilometra južno od Savane. Dečak je bio na čamcu sa dvojicom prijatelja i ocem kada ih je napala gotovo dva metra duga ajkula, prenose lokalni mediji.

Očevici su ispričali da su mladi ribolovci uspeli da izvuku ajkulu na udicu, ali je životinja, dok su pokušavali da joj skinu udicu, iznenada zgrabila dečaka za desnu butinu.

„Sedela sam na krmi svog čamca i čitala knjigu kada sam primetila da se drugi čamac približava. Već iz daljine se videlo da se dogodilo nešto ozbiljno“, ispričala je nautičarka Teri Tejtum.

Prema njenim rečima, čamac je pristao uz obalu, a dečakov otac panično je tražio pomoć.

Potresna scena

„Prišla sam i zatekla trojicu tinejdžera na čamcu. Bila je to zaista potresna scena. Rekli su mi da su pecali, upecali veliku ajkulu dugu između metar i po i dva metra i pokušali da joj skinu udicu. Tada je ajkula zgrabila mladića za desnu butinu“, rekla je Tejtum.

Dodala je da je odmah uzela komplet prve pomoći i pomogla povređenom dečaku do dolaska hitnih službi.

Volonterka službe hitne pomoći iz okruga Mekintoš, BJ Komer, izjavila je da je, čim je čula uznemirenost na pristaništu, potrčala do automobila po opremu za hitne intervencije, očekujući da će možda biti potrebno zaustavljanje obilnog krvarenja podvezom. Međutim, kada se vratila sa kolegom, ekipa Hitne pomoći već je stigla na lice mesta.

Prema audio-snimku poziva upućenog hitnim službama oko 15.51 čas, dečak je zadobio ugriz u gornjem delu butine.

„Radi se o trinaestogodišnjem dečaku kojeg je ajkula ugrizla za gornji deo butine“, čuje se dispečer u snimku, uz napomenu da su ekipe Hitne pomoći upućene da pruže podršku Obalskoj straži.

Za sada nije poznato u kakvom je stanju dečak niti da li je zadobio teže povrede, piše nypost.