Prema poslednjim podacima, na Kopaoniku je 7 stepeni, u Dimitrovgradu 8, a za stepen više u Kuršumliji, Zaječaru i Požegi. Najtopliji grad ovoga jutra je Beograd sa 16 stepeni.

Nakon svežeg jutra danas će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura biće od 27 do 30 stepeni.

Vreme narednih dana

Za vikend promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom.

Naredne sedmice pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 °C.

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