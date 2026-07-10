U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 28 stepeni.

Kada je reč o izgledima vremena za narednih sedam adana, do 17. jula, za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima.

U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Zatim će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 stepena.

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