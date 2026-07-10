Anticiklon i suv vazduh sa severne Afrike premeštaju se sa zapada prema istoku kao novi toplotni talas preko Španije i Portugala, i utiču na vreme u Irskoj i na jugu Velike Britanije. Nad istočnu Evropu sa Baltika se spustio dubok ciklon sa kojim je povezana mlazna struja severnog smera, u kojoj pritiče nestabilan vlažan vazduh severnih širina nad istok Evrope.
Stiže nestabilan, vlažan vazduh
Naši krajevi nalaze se u ujednačenom polju povišenog pritiska na granici između anticiklona sa zapada i nestabilnog, hladnijeg vazduha ciklona na istoku. U takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve povremeno pritiče nestabilan vlažan vazduh sa severa i uglavnom u unutrašnjosti podstiče popodnevni razvoj oblaka, pa su uz kumuluse mogući i pokoji grmljavinski kumulonimbusi.
Uz ciklon na istoku povezan je i oslabljen hladni front koji će danas uveče i sutra tokom dana prolaziti severnije od naših krajeva, uz grmljavinu, pokoji pljusak i manji pad temperature vazduha. Uticaj prolaska fronta, uz lokalno slabu kišu, biće najjači u unutrašnjosti i na severnom Jadranu.
Ispred fronta nakratko će duvati vetar južnog smera i sa Jadrana doneti vlagu, pa će u subotu, uz za jedan do dva stepena nižu temperaturu vazduha, subjektivni osećaj biti da je sparno. Front će se brzo premeštati prema istoku, te će već od nedelje preovlađivati vedro vreme uz porast temperature vazduha.
Novi toplotni talas
Toplotni talas sa zapada Evrope sporo se premešta prema istoku, a nad našim krajevima maksimum će dostići oko 17. jula, kada možemo očekivati maksimalne temperature vazduha i do 40 °C. Odlazak i kraj toplotnog talasa, prema sada raspoloživim prognostičkim materijalima, prognoziramo za 19. i 20. jul, uz jak prodor hladnog fronta.
Šta nas u Srbiji očekuje narednih dana?
Tokom predstojećeg vikenda zadržaće se toplo i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša. Sa druge strane, u nedelju će na severu zemlje biti suvo, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuje kiša, a u popodnevnim satima i lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, navodi RHMZ.
Kada je reč o sledećoj nedelji, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi, usled lokalnog razvoja oblačnosti, mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalne temperature ostaće u granicama proseka za sredinu jula, te će se u većini mesta kretati od toplih 28 do 33 stepena.
ALo.rs/Mondo
Komentari (0)