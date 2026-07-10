Naši krajevi nalaze se u ujednačenom polju povišenog pritiska na granici između anticiklona sa zapada i nestabilnog, hladnijeg vazduha ciklona na istoku. U takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve povremeno pritiče nestabilan vlažan vazduh sa severa i uglavnom u unutrašnjosti podstiče popodnevni razvoj oblaka, pa su uz kumuluse mogući i pokoji grmljavinski kumulonimbusi.

Uz ciklon na istoku povezan je i oslabljen hladni front koji će danas uveče i sutra tokom dana prolaziti severnije od naših krajeva, uz grmljavinu, pokoji pljusak i manji pad temperature vazduha. Uticaj prolaska fronta, uz lokalno slabu kišu, biće najjači u unutrašnjosti i na severnom Jadranu.

Ispred fronta nakratko će duvati vetar južnog smera i sa Jadrana doneti vlagu, pa će u subotu, uz za jedan do dva stepena nižu temperaturu vazduha, subjektivni osećaj biti da je sparno. Front će se brzo premeštati prema istoku, te će već od nedelje preovlađivati vedro vreme uz porast temperature vazduha.

Novi toplotni talas

Toplotni talas sa zapada Evrope sporo se premešta prema istoku, a nad našim krajevima maksimum će dostići oko 17. jula, kada možemo očekivati maksimalne temperature vazduha i do 40 °C. Odlazak i kraj toplotnog talasa, prema sada raspoloživim prognostičkim materijalima, prognoziramo za 19. i 20. jul, uz jak prodor hladnog fronta.

Šta nas u Srbiji očekuje narednih dana?

Tokom predstojećeg vikenda zadržaće se toplo i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša. Sa druge strane, u nedelju će na severu zemlje biti suvo, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuje kiša, a u popodnevnim satima i lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, navodi RHMZ.