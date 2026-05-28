Dok cene stanova u gradovima obaraju rekorde, jedan oglas iz sela Jamena kod Šida poslednjih dana privukao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Razlog? Kuća sa pomoćnim objektima i čak 30 ari placa prodaje se za samo 14.000 evra.

Vlasnik navodi da kuća ima priključke za struju i vodu, kao i da nema nikakvih dugovanja za porez, komunalije ili račune. Upravo to je mnogima zapalo za oko, jer danas za taj novac teško može da se kupi i bolji polovan automobil.

Ali ono što je dodatno zaintrigiralo ljude jeste lokacija. Jamena se nalazi na samoj tromeđi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz reku Savu i svega nekoliko kilometara od granice. Selo ima prodavnicu, poštu, školu, ambulantu i crkvu, a Bijeljina je udaljena svega 18 kilometara.

Na mrežama su odmah krenuli komentari: „Ljudi daju 100.000 evra za garsonjeru, a ovde dobiješ kuću i plac“, „Da imam posao na daljinu, odmah bih otišao“, „Ovo je raj za beg iz grada“.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se u blizini nalazi nasip, reka Sava i skela ka Bosni i Hercegovini, pa mnogi u ovom mestu vide potencijal za miran život, vikendicu ili čak mali seoski turizam.

Iako kuća verovatno zahteva dodatna ulaganja i sređivanje, ovaj oglas na fejsbuk stranici "Jeftine kuće" je još jednom otvorio pitanje koliko danas zapravo vredi život van velikih gradova i da li Srbija krije mnogo više ovakvih prilika nego što ljudi misle.