Na tržištu povoljnih nekretnina u Vojvodini pojavio se još jedan zanimljiv oglas koji je privukao pažnju kupaca koji traže kuću sa velikim dvorištem po pristupačnoj ceni.

U Fejsbuk grupi "Prodaja Nekretnina - Vojvodina" korisnica Nataša objavila je da prodaje kuću u selu Taraš, nadomak Zrenjanina.

Kuća od 70 kvadrata na placu od 14 ari

Prema navodima iz oglasa, kuća ima 70 kvadratnih metara, dok se prostire na placu od ukupno 14 ari.

Uz kuću se nalazi i bašta od šest ari, što budućim vlasnicima pruža dovoljno prostora za gajenje voća i povrća, uređenje dvorišta ili druge namene.

Kako je navedeno, nekretnina poseduje:

uredne papire 1/1,

priključak za struju,

priključak za vodu,

veliko dvorište i baštu.

Cena 26.000 evra

Vlasnica je cenu ove nekretnine odredila na 26.000 evra.

S obzirom na to da se Taraš nalazi u blizini Zrenjanina, ova kuća može biti interesantna kako onima koji žele miran život na selu, tako i kupcima koji traže vikendicu ili nekretninu za adaptaciju.