Na Fejsbuku, u grupi "Nekretnine Oglasi Novi Sad i okolina", osvanuo je oglas za kuću koja bi mogla da bude odličan izbor za one koji žele miran život na selu ili planiraju da se bave poljoprivredom.

Na prodaju je kuća sa domaćinstvom u Bačkom Petrovom Selu, koja se nalazi na svega 300 metara od Tise, u mirnom delu naselja, nedaleko od centra.

Na parceli se nalazi više objekata ukupne površine oko 240 kvadratnih metara, od kojih je deo prilagođen za stanovanje.

Kako navodi vlasnik u oglasu, potrebno je adaptirati kupatilo i podove, jer je započeto renoviranje prekinuto iz porodičnih razloga.

Svi priključci su obezbeđeni i u funkciji – struja, voda, kanalizacija i grejanje, pa buduće vlasnike očekuju uglavnom završni radovi.

Prema navodima iz oglasa, uz manja ulaganja ova nekretnina može postati prijatan porodični dom, a zahvaljujući velikom prostoru pogodna je i za porodičnu poljoprivrednu proizvodnju i uzgoj domaćih životinja.

Cena kuće sa domaćinstvom iznosi 25.000 evra.