Pevačica Indira Radić navodno je donela odluku da proda svoju rodnu kuću u Dragalovcima, selu u Republici Srpskoj koje broji oko 390 stanovnika.

Njeni nekadašnji sugrađani nedavno su izrekli različite tvrdnje o njenom odnosu prema porodici, ali i ljudima iz mesta u kojem je odrasla.

Prema navodima meštana, u njenoj porodičnoj kući više niko ne živi otkako je njen otac preminuo.

Iako među komšijama postoje podeljena mišljenja o tome koliko ga je obilazila dok je bio živ, mnogi tvrde da Indira nakon njegove smrti gotovo uopšte ne dolazi u rodni kraj.

Govoreći o mogućim razlozima zbog kojih je odlučila da proda nekretninu u kojoj je odrasla, jedan od komentara u emisiji glasio je:

- Previše je bolnih uspomena vezuje za to mesto. Tu je odrasla, tu je provela detinjstvo i sve je podseća na taj period života.

"Otac je bio sam, tako je i preminuo"

Ipak, nisu svi meštani pokazali razumevanje za njen potez. Jedna stanovnica Dragalovaca nije birala reči kada je u pitanju pevačica, tvrdeći da nije bila bliska sa ocem, kao i da je razdvojila grobna mesta svojih roditelja.

- Dok je otac bio živ, nije dolazila. Više je volela majku. Otac je ovde bio sam i sam je preminuo. Bio je izuzetno dobar čovek i za njega zaista nemam nijednu lošu reč. Međutim, ne razumem njene postupke. Majku je sahranila u Brestovu, a oca u Osretku. Ne znam zbog čega je odlučila da ih razdvoji - ispričala je meštanka.

Nezadovoljstvo pojedinih komšija, kako tvrde, ne odnosi se samo na porodične odnose.

"Misli da je iznad drugih"

Ista sagovornica navela je da se ona tokom svojih dolazaka navodno držala po strani i retko komunicirala sa ljudima iz sela.

- Čini mi se da misli da je iznad drugih. Ne govorim o novcu, već o odnosu prema ljudima. Ne možete proći pored nekoga, a da mu ne kažete ni "Dobar dan". Ovde nije bila bliska sa meštanima. Slobodno pitajte koga god želite, mnogi imaju slično mišljenje o njoj - rekla je ova stanovnica Dragalovaca za Blic.

Inače, Indira danas vodi sasvim drugačiji život, budući da je sama zaradila za svoje nekretnine, a u javnosti ne voli previše da priča o svom privatnom životu. Već neko vreme radi punom parom, a njene pesme, koje je snimila pre mnogo godina i danas se traže na tezgama, budući da su se opet vratile u modu.

Alo/Blic