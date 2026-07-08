Dok cene stanova u Beogradu ne prestaju da rastu, sve više ljudi okreće se kućama u okolini glavnog grada. Za iznos koji je u mnogim delovima prestonice dovoljan tek za garsonjeru, danas može da se kupi kuća sa dvorištem, parkingom i komadom zemlje.

Jedna takva nekretnina trenutno se prodaje u Bariču i već je privukla pažnju zbog odnosa cene i onoga što nudi.

Kuća je renovirana i odmah spremna za život

Kuća ima 65 kvadratnih metara, nalazi se na placu od 5 ari, a izgrađena je od pune cigle, što mnogi kupci i dalje smatraju jednom od najvećih prednosti starijih kuća.

Unutrašnjost je renovirana pre tri godine, pa novi vlasnik neće morati odmah da ulaže u adaptaciju. Ugrađeni su PVC prozori i vrata, kao i inverter klima marke Hisense, što dodatno smanjuje početne troškove useljenja.

Prodaje se polunameštena, pa je moguće odmah useliti se i postepeno uređivati prostor po sopstvenoj želji.

Potrebno je samo malo mašte

Spoljašnjost kuće zahteva određena ulaganja, ali upravo u tome mnogi vide najveću priliku.

Uz sređenu fasadu, uređeno dvorište, nekoliko sadnica ili letnjikovac, ova nekretnina lako može da postane prava porodična kuća iz snova.

Za one koji žele da pobegnu od gradske gužve, a da pritom ostanu dovoljno blizu Beograda, ovakve nekretnine poslednjih godina sve su traženije.

Cena koja privlači pažnju

Vlasnik za ovu kuću traži 60.000 evra, uz mogućnost manje korekcije cene za ozbiljnog kupca.

U vremenu kada kvadrat stana u pojedinim beogradskim opštinama dostiže i nekoliko hiljada evra, mnogi smatraju da je upravo ovakav tip nekretnine dobra prilika za mlade porodice, ali i za sve koji žele mirniji život sa sopstvenim dvorištem.