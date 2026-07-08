Na tržištu povoljnih nekretnina u Srbiji pojavio se još jedan zanimljiv oglas koji je privukao pažnju kupaca. U Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljena je prodaja seoskog domaćinstva u Donjoj Badanji, između Šapca i Loznice, po ceni od 25.000 evra.
Reč je o nekretnini koja može biti zanimljiva svima koji žele miran život na selu, ali i vikendicu u prirodi, nedaleko od poznate banje.
Kuća sa tri sobe na placu od 17,5 ari
Prema navodima iz oglasa, domaćinstvo se prostire na 17,5 ari, a kuća je uknjižena, sa urednim vlasništvom 1/1.
Kuća ima:
- tri sobe,
- hodnik,
- odvojenu kuhinju i kupatilo, koji se nalaze u delu objekta gde je magacin,
- trofaznu struju,
- vodu iz bunara.
Vlasnik navodi da su papiri uredni, a cena iznosi 25.000 evra.
U blizini Banje Badanje
Donja Badanja nalazi se na odličnoj lokaciji između Šapca i Loznice, a od Banje Badanje udaljena je oko pet kilometara.
Banja Badanja poznata je po lekovitoj termomineralnoj vodi i blatu, a decenijama privlači goste koji dolaze na rehabilitaciju i odmor. U blizini su i brojne prirodne lepote zapadne Srbije, uključujući planinu Cer, reku Drinu, kao i Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića.
Dobra saobraćajna povezanost omogućava brz dolazak do Loznice i Šapca, dok mirno seosko okruženje pruža idealne uslove za život daleko od gradske gužve.
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