Na tržištu povoljnih nekretnina u Srbiji pojavio se još jedan zanimljiv oglas koji je privukao pažnju kupaca. U Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" objavljena je prodaja seoskog domaćinstva u Donjoj Badanji, između Šapca i Loznice, po ceni od 25.000 evra.

Reč je o nekretnini koja može biti zanimljiva svima koji žele miran život na selu, ali i vikendicu u prirodi, nedaleko od poznate banje.

Kuća sa tri sobe na placu od 17,5 ari

Prema navodima iz oglasa, domaćinstvo se prostire na 17,5 ari, a kuća je uknjižena, sa urednim vlasništvom 1/1.

Kuća ima:

tri sobe,

hodnik,

odvojenu kuhinju i kupatilo, koji se nalaze u delu objekta gde je magacin,

trofaznu struju,

vodu iz bunara.

Vlasnik navodi da su papiri uredni, a cena iznosi 25.000 evra.

U blizini Banje Badanje

Donja Badanja nalazi se na odličnoj lokaciji između Šapca i Loznice, a od Banje Badanje udaljena je oko pet kilometara.

Banja Badanja poznata je po lekovitoj termomineralnoj vodi i blatu, a decenijama privlači goste koji dolaze na rehabilitaciju i odmor. U blizini su i brojne prirodne lepote zapadne Srbije, uključujući planinu Cer, reku Drinu, kao i Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića.

Dobra saobraćajna povezanost omogućava brz dolazak do Loznice i Šapca, dok mirno seosko okruženje pruža idealne uslove za život daleko od gradske gužve.