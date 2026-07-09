Pripadnici policije u Nišu priveli su N. Ž. (29) iz Niške Banje, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i D. A. (28) iz Niša, koji se tereti za neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, pretresom stana koji koristi N. Ž. pronađeno je 12 paketića sa oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagica za precizno merenje.

Prethodno su policajci zatekli N. Ž. kako, prema sumnjama, D. A. prodaje paketić sa manjom količinom iste materije, koja je potom pronađena kod kupca.

Utvrđeno je i da je za N. Ž. bila raspisana poternica radi izdržavanja zatvorske kazne, nakon čega je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Nišu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv obojice će u redovnom postupku biti podnete krivične prijave.