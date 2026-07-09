Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, ranjen je sinoć oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu, prenose beogradski mediji.

Prema prvim informacijama, nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta, na Ostojića je ispaljeno više hitaca. Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Povređeni Ostojić je vozilom odmah transportovan u Zdravstveni centar "Šabac", gde mu je ukazana prva pomoć. Kako saznajemo, nakon dijagnostike u šabačkoj bolnici, on je zbog ozbiljnosti povreda i specifičnosti stanja hitno upućen u Beograd. Precizne informacije o stepenu njegovih povreda još uvek nisu zvanično potvrđene.

Ostojić je važio za vođu takozvane šabačke grupe, koja je 2010. godine optužena za više teških krivičnih dela na teritoriji Srbije. Članovi te grupe teretili su se za pet ubistava i trgovinu drogom.

On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog podstrekavanja na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud je 2015. godine smanjio kaznu na 10 godina zatvora, a na slobodu je izašao 2018. godine.

Alo/Telegraf