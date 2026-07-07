Na tržištu povoljnih nekretnina pojavio se još jedan zanimljiv oglas koji je privukao pažnju ljubitelja prirode i vikendica. U oglasnoj grupi "Oglasi Inđija" objavljena je prodaja vikendice na Krčedinskom bregu, po ceni od 17.000 evra.

Vikendica se nalazi u naselju Janda, u ulici Danila Kiša 15, na nadmorskoj visini od oko 180 metara, sa koje se pruža panoramski pogled na sremsku ravnicu.

Kuća od 72 kvadrata na placu od 14 ari

Prema navodima vlasnika, vikendica ima ukupno 72 kvadratna metra, raspoređena na dve etaže od po 36 kvadrata.

U prizemlju se nalaze letnja kuhinja i velika prostorija koja trenutno služi kao podrum, dok su na spratu dnevni boravak površine oko 16 kvadrata i dve spavaće sobe od po 10 kvadrata.

Plac ima 14 ari, dimenzija približno 7 metara širine i 200 metara dužine.

Bez računa za struju i vodu

Jedna od najvećih prednosti ove vikendice jeste potpuno samoodrživa infrastruktura.

Električna energija obezbeđena je preko solarnog sistema sa dva panela ukupne snage 270 W i dva akumulatora od po 80 ampera, što je, kako navodi vlasnik, dovoljno za osvetljenje, frižider, televizor i punjenje elektronskih uređaja.

Tehnička voda obezbeđena je pomoću cisterne zapremine 4.000 litara, pa nema mesečnih računa za komunalije.

Pogled do Avale i Cera

Sa vikendice se pruža otvoren pogled na ravnicu Srema, a za vedrih dana u daljini se mogu videti čak i obrisi Avale i Cera.

Vlasnik navodi da je nekretnina u njegovom vlasništvu 1/1, da je plac u potpunosti uknjižen, dok je kuća predata na uknjižbu.

Početna cena iznosi 17.000 evra, uz mogućnost dogovora.