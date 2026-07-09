Tokom jedne emisije, folk pevačica Slađa Alegro nije mogla da zadrži suze nakon što joj je voditeljka postavila jedno emotivno pitanje.

U jednom trenutku, Slađa se emotivno slomila pred kamerama, podsetivši se velikog gubitka.

Naime, voditeljka je tad pitala Slađu da li joj nešto u životu fali, a pevačicin odgovor dirnuo je mnoge.

- Fali mi neko u životu, otac mi stvarno puno fali... Kako koji dan ide sve mi je nekako teže, ali ovako materijalno, to nikako... I kad se ima i kad se nema, ima se - pričala je Slađa i dodala:

- Poprilično sam emotivna i čini mi se da taj njegov odlazak još nisam sažvakala, bude mi žao samo što unuku nije video - priznala je tokom gostovanja u emisiji "Grand Magazin".

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