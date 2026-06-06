Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju. U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Brojni vernici emotivno su doživeli ispraćaj svetinje, a jedna sugrađanka sa kojom je reporter Alo! razgovarao bila je u suzama.

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"Celivala sam Pojas tamo u crkvi, kada je došao. Pomolila sam se za sve nas, svako dete na svetu, pa i moje. Meni je nešto teško danas, mnogo teško", rekla je ona.