Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.
Društvo
Žena u suzama ispred Hrama: "Pomolila sam se za ceo narod, za svako dete pa i moje"
Brojni vernici emotivno su doživeli ispraćaj svetinje, a jedna sugrađanka sa kojom je reporter Alo! razgovarao bila je u suzama.
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