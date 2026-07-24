Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se, nepovređena, sama vratila kući.
Tokom noći bio je aktiviran sistem "Pronađi me", koji je zatvoren pošto je devojčica pronađena.
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Dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen juče, 23. jula i za kojom je bio tokom noći otvoren sistem "Pronađi me" pronađena je, saopštio je MUP
Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se, nepovređena, sama vratila kući.
Tokom noći bio je aktiviran sistem "Pronađi me", koji je zatvoren pošto je devojčica pronađena.
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