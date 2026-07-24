Načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađana Mihajlović kaže da je to jedan od najlepših dana koje pamti otkako radi u toj ustanovi.

"Sve je proteklo u najboljem redu. Trudnoće sa blizancima smatraju se visokorizičnim, ali zahvaljujući uigranom timskom radu ginekologa, anesteziologa, babica i neonatologa, svi porođaji završeni su uspešno. Presrećni smo što su i mame i bebe dobro“, istakla je Mihajlović za RTS.

U protekla 24 sata u toj ustanovi rođeno je više od 18 beba, dok je od početka godine na svet došlo više od 2.500 novorođenčadi.

"Ne jurimo rekorde, već kvalitet. Najvažnije nam je da su mame zadovoljne i da nam se vraćaju i u narednim trudnoćama. To je najveća potvrda poverenja u naš rad“, naglasila je dr Mihajlović.

Zbog velikog broja porođaja, porodilište je svakodnevno popunjeno, ali, kako ističe načelnica, nijedna trudnica nije vraćena zbog nedostatka mesta. Kapaciteti su prošireni otvaranjem dodatnog odeljenja neonatologije u saradnji sa upravom KBC-a, Ministarstvom zdravlja i Dečjom bolnicom.

U ustanovi podsećaju da se odnedavno omogućava i prisustvo partnera na porođaju, što je dodatna podrška budućim roditeljima.

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