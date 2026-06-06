"Ja sam dao reč. Za mene je moja reč najvažnija. Idem u Tivat i tu ne vidim nikakav problem."

Ovim rečima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti saopštio da putuje na Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu i to pored upozorenja Bezbednosno-informativne agencije i drugih brojnih dobronamernih saveta iz Srbije da odloži put jer mu može biti ugrožen život u Crnoj Gori. Ali ne. Obećanje ​predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti da će biti u Tivtu.

I onda ponosno, uzdignute glave, Vučić je otišao u leglo milogoraca, ustaša i osvedočenih neprijatelja Srba. Bez saginjanja pojavio se na Samitu gde je zasenio sve učesnike. Strani lideri su ga oberučke prihvatili kao velikog prijatelja i državnika iz jednog slobodarskog naroda na tlu Evrope.

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Koliko je predsednik Srbije poštovan među svetskim liderima velikih država pokazuje i zajednički sastanak koji je, između ostalih, imao u Tivtu sa predsednicom Ursulom fon der Lajen, Koštom, prvim čovekom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Intezitet poštovanja ovih četvoro najmoćnijih ljudi Evrope pokazan je na samom početku. Vučića je srdačno zagrlila Ursula fon del Lajen. Zatim je usledio prijateljski stisak ruke sa Mercom i Makronom, koji je posle sastanka nahvalio politiku i poteze srpskog predsednika. I na kraju, usledio je i prijateljski pozdrav sa Koštom, koji je dan ranije bio gost Beograda.

I zato, na kraju, uvek Srbija pobeđuje! Drugačije ne može niti sme da bude.