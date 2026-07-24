Nakon kišovitog i svežeg jutra u pojedinim krajevima, uslediće razvedravanje, ali će stabilno letnje vreme kratko potrajati.

Jutarnje padavine zahvatile su delove zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, dok će tokom dana vreme biti podeljeno između suvih i sunčanijih krajeva na severu i istoku i oblačnijih oblasti sa lokalnom kišom na jugu zemlje.

Danas promenljivo, temperature od 18 do 26 stepeni

Prema prognozi RHMZ-a, na severu i istoku Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura u tim krajevima biće oko 26 stepeni Celzijusa.

U ostalim delovima zemlje zadržaće se promenljivo oblačno vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na jugu Srbije biće znatno svežije, sa maksimalnom temperaturom od svega 18 stepeni.

Tokom kasnijeg popodneva i večeri očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, uz pojačanje tokom drugog dela dana.

Vikend donosi sunce i povratak letnjih temperatura

Posle nestabilnog vremena stiže kratkotrajna stabilizacija. Vikend će proteći u znaku pretežno sunčanog i toplog vremena, uz znatno povoljnije uslove za boravak na otvorenom.

Mnogi krajevi Srbije imaće pravo letnje vreme, nakon nekoliko dana sa čestim promenama temperature i padavinama.

Nova promena već u nedelju

Ipak, stabilno vreme neće dugo trajati. Nova promena očekuje se već u nedelju posle podne, kada će naoblačenje prvo zahvatiti severne i zapadne delove Srbije.

Tokom noći ka ponedeljku kiša, jači pljuskovi i grmljavina proširiće se i na ostale krajeve zemlje. Očekuje se novo, prolazno zahlađenje koje će obeležiti početak naredne radne nedelje.

Od utorka ponovo sledi stabilizacija vremena. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčane dane uz postepeni porast temperatura, pa bi se do kraja meseca ponovo vratilo pravo toplo letnje vreme.