Cene nekretnina poslednjih godina ne prestaju da rastu, pa se kuće koje koštaju manje od 15.000 evra sve ređe mogu pronaći na tržištu. Upravo zbog toga pažnju privlače oglasi iz manjih mesta, gde se i dalje mogu naći povoljne nekretnine sa velikim placem i dobrim potencijalom.

Jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija", gde se prodaje kuća u selu Srpski Itebej, u opštini Žitište.

Kuća traži ulaganje, ali ima veliki potencijal

Kako je navedeno u oglasu, kuća se prodaje za 11.000 evra, a nalazi se na placu površine 15 ari.

Objekat ima uvedeno grejanje na gas, a kuća je građena od čvrstog materijala, što budućim vlasnicima daje dobru osnovu za renoviranje i uređenje prema sopstvenim željama.

Na fotografijama se vidi da je nekretnini potrebno dodatno sređivanje, ali upravo zbog toga može biti odlična prilika za kupce koji žele da uz razumno ulaganje naprave porodični dom ili vikendicu sa velikim dvorištem.

Veliki plac je dodatni adut

Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine svakako je plac od 15 ari, koji pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uređenje dvorišta po želji budućih vlasnika.

U vremenu kada su stanovi u većim gradovima sve skuplji, ovakvi oglasi privlače pažnju ljudi koji razmišljaju o mirnijem životu van gradske gužve ili žele da investiraju u nekretninu po pristupačnoj ceni.

Srpski Itebej, mesto za beg od vreve

Srpski Itebej je mirno banatsko selo u opštini Žitište, u Srednjobanatskom okrugu, nedaleko od granice sa Rumunijom. Smešteno je uz reku Begej i važi za jedno od najstarijih naselja u ovoj opštini, jer se prvi pisani tragovi o Itebeju pominju još davne 1221. godine.

Prema popisu iz 2022. godine, u selu živi 1.612 stanovnika, a kao i mnoga mesta u Banatu, poznato je po mirnom načinu života, ravničarskom pejzažu i plodnoj zemlji pogodnoj za poljoprivredu.

Za one koji žele da pobegnu od gradske gužve i pronađu nekretninu po pristupačnoj ceni, Srpski Itebej može biti zanimljiv izbor. Veliki placevi, porodične kuće i mirno okruženje predstavljaju prednost za kupce koji traže više prostora i žele da ulože u nekretninu koju će urediti po sopstvenoj meri.