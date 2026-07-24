Upravo tada se najčešće setimo svega što je praktično, ali ne uvek i onoga što je važno ako nešto krene mimo plana. Za razliku od stvari koje se mogu kupiti usput, dopuniti na pumpi ili preuzeti na recepciji hotela, polisa putnog zdravstvenog osiguranja mora biti zaključena pre izlaska iz zemlje. To je detalj koji mnogi shvate ozbiljno tek kada se približi polazak, iako upravo on može biti jedan od najvažnijih u slučaju zdravstvenog problema u inostranstvu.
Letnja putovanja danas su brža nego ranije. Karte se kupuju online, smeštaj se potvrđuje mejlom, ukrcavanje se obavlja preko telefona, a plan puta staje u nekoliko aplikacija. Ipak, kada se dogodi povreda, povišena temperatura, stomačni problem ili potreba za hitnim pregledom u inostranstvu, digitalna organizovanost nije dovoljna ukoliko ne postoji jasna podrška.
Putno zdravstveno osiguranje AMS Osiguranja, u zavisnosti od ugovorene polise, najčešće pokriva hitnu medicinsku pomoć, lekarske preglede i terapiju, bolničko lečenje, stomatološke intervencije, kao i medicinski transport i povratak u zemlju. U slučaju potrebe za medicinskom pomoći, dovoljan je jedan poziv broju sa polise, nakon čega tim AMS Osiguranja preuzima organizaciju potrebne podrške, komunikaciju sa zdravstvenom ustanovom i administrativne procedure, u skladu sa izabranim paketom.
Ovakva podrška je važna i za one koji putuju sami, i za porodice, i za grupe prijatelja. Razlika je samo u tome šta je kome najvažnije: nekome sigurnost da neće sam tražiti lekara u nepoznatom gradu, nekome mogućnost da cela porodica bude obuhvaćena jednom polisom, a nekome jednostavna organizacija pre puta.
Važno je imati na umu da se polisa mora zaključiti pre izlaska iz zemlje, jer se nakon prelaska granice ne može naknadno aktivirati. Kupovina je moguća online putem veb-šopa AMS Osiguranja, a potvrda o osiguranju stiže direktno na mejl. Uz online kupovinu ostvaruje se i 25% popusta.
Zato poslednja provera pre granice ne bi trebalo da bude samo da li su pasoši pri ruci, već i da li je putnik obezbedio podršku ukoliko se tokom odmora dogodi nešto neplanirano. Kada je polisa zaključena na vreme, potvrda je u mejlu, a broj za pomoć na dohvat ruke, putovanje počinje sa manje brige.
Za više informacija pozovite 0800 009 009 ili posetite zvanični sajt AMS Osiguranja.
Potrebno je!
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AMS Osiguranje: Poslednja stvar koju treba proveriti pre granice
Koferi su spakovani, dokumenta su u torbi, navigacija je uključena, deca već pitaju koliko još ima do mora, a odrasli u glavi prolaze kroz poslednju listu provera.
Pasoši, novac, punjači, rezervacije, kartice, naočare za sunce, lekovi, potvrde.
Upravo tada se najčešće setimo svega što je praktično, ali ne uvek i onoga što je važno ako nešto krene mimo plana. Za razliku od stvari koje se mogu kupiti usput, dopuniti na pumpi ili preuzeti na recepciji hotela, polisa putnog zdravstvenog osiguranja mora biti zaključena pre izlaska iz zemlje. To je detalj koji mnogi shvate ozbiljno tek kada se približi polazak, iako upravo on može biti jedan od najvažnijih u slučaju zdravstvenog problema u inostranstvu.
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