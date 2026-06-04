Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Ko ima pravo na penziju posle 40 godina života: Evo od čega zavisi visina isplate koja može biti do 300.000 dinara

Prema poslednjim zvaničnim evidencijama, ovu vrstu pomoći u Srbiji trenutno koristi 571 penzionisani sportista, a evo kako su stekli uslov za dobijanje nacionalne sportske penzije.

 
Autor:  Milica Krstić
04.06.2026.11:37
0
Ko ima pravo na penziju posle 40 godina života: Evo od čega zavisi visina isplate koja može biti do 300.000 dinara
Marko Đoković
Azerbejdžanac pozvao baku i rekao joj da joj ćerka krvari, pa joj uzeo preko 9.000 evra!
Foto: Shutterstock
 Azerbejdžanac pozvao baku i rekao joj da joj ćerka krvari, pa joj uzeo preko 9.000 evra!
Prethodna vest
London i Brisel u klinču zbog čelika, Britancija pred velikim gubitkom zbog odluke EU
urednik
 London i Brisel u klinču zbog čelika, Britancija pred velikim gubitkom zbog odluke EU
Sledeća vest

Osvajanje medalje na velikim svetskim takmičenjima za srpske sportiste ne donosi samo trenutnu slavu, već i dugoročnu finansijsku sigurnost.

Prema domaćem zakonodavstvu, svi nosioci najviših odličja po navršenoj 40. godini života stiču pravo na doživotno mesečno primanje, poznatije kao nacionalna penzija.

Zakonski okvir i ko ima pravo na priznanje

Ova specifična novčana davanja regulisana su Zakonom o sportu, dok su sami detalji, iznosi i procedure definisani Uredbom o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama koja je na snazi od 2016. godine. Sličan model primenjuje se i u kulturi – od 2006. godine Ministarstvo kulture dodeljuje posebna priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje Vlada Srbije, na predlog posebne komisije, u vidu diplome i doživotne mesečne isplate. Prema poslednjim zvaničnim evidencijama, ovu vrstu pomoći u Srbiji trenutno koristi 571 penzionisani sportista, a njihovi mesečni prihodi se, u zavisnosti od uspeha, kreću u rasponu od 95.000 do skoro 300.000 dinara.

Takmičenja koja otvaraju vrata nacionalne penzije:

  • Olimpijske i Paraolimpijske igre
  • Šahovska olimpijada
  • Svetska prvenstva (u olimpijskim disciplinama)
  • Evropska prvenstva (u olimpijskim disciplinama)
  • Zvanično priznavanje svetskog rekorda u olimpijskom sportu
  • Plasman u finale Dejvis kupa ili FED kupa

Finansijska računica: Koliko vredi svaka medalja?

Vrednost nacionalne penzije se direktno vezuje za prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji iz decembra prethodne godine. U tabelama i obračunima se kao polazna osnova uzima prosek iz decembra 2023. godine, koji je iznosio 95.093 dinara neto.

Priznanje se jednom sportisti može odobriti samo jednom, a ukoliko ima više uspeha, računa se isključivo onaj najvredniji.

Zlatna medalja

  • Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Tri prosečne zarade (285.279 dinara)
  • Svetsko prvenstvo ili finale Dejvis/FED kupa: Dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)
  • Evropsko prvenstvo ili svetski rekord: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Srebrna medalja

  • Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)
  • Svetsko prvenstvo: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)
  • Evropsko prvenstvo: Jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)

Bronzana medalja

  • Olimpijske/Paraolimpijske igre ili Šahovska olimpijada: Dve prosečne zarade (190.186 dinara)
  • Svetsko prvenstvo: Jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)
  • Evropsko prvenstvo: Jedna prosečna zarada (95.093 dinara)

Dodatne premije: Pored doživotnih mesečnih prihoda, država asovima za ostvarene rezultate isplaćuje i jednokratne novčane nagrade, čiji se iznosi kreću u rasponu od 10.000 do čak 200.000 evra.

Poređenje sa "običnim“ penzijama

Ova priznanja značajno odskaču od proseka u državi. Primera radi, prosečna penzija za obične građane Srbije u januaru 2025. godine iznosila je 50.687 dinara. Sa druge strane, najviša redovna penzija zabeležena u decembru 2024. godine iznosila je 255.231 dinar, a nju je primalo svega 74 penzionera u celoj zemlji.

Gubitak prava i pravila procedure

Zakon propisuje i stroge kaznene odredbe u slučaju kršenja pravila:

Umanjenje iznosa: Ukoliko sportista koji prima nacionalnu penziju u nekom trenutku odluči da nastupi za reprezentaciju druge države, mesečna primanja mu se trajno redukuju za 25 odsto.

Potpuni gubitak penzije: Vlada Srbije, na predlog Ministarstva sporta, može trajno ukinuti pravo na penziju onim pojedincima koji svojim ponašanjem ili delovanjem u javnosti naruše ugled sporta ili ugled Republike Srbije.

Kako izgleda procedura?

Sam sportista, njegov trener ili matični sportski savez dužni su da podnesu zvaničan zahtev Ministarstvu sporta u roku od 30 dana od završetka takmičenja ili verifikacije svetskog rekorda.

Resorno ministarstvo ima rok od 30 dana da predlog prosledi Vladi. Iako se rešenje donosi odmah nakon uspeha, isplata novca zvanično počinje tek kada sportista napuni 40 godina života, i to po cenovniku i uredbi koja je važila u trenutku kada je sportski rezultat ostvaren.

Alo.rs/Mondo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 32
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
penzija

Povezane vesti

Pevač godinama iščekuje nacionalnu penziju, sada prima 30.000 dinara: "To potrošim za jedan dan"
Ataimages

Pevač godinama iščekuje nacionalnu penziju, sada prima 30.000 dinara: "To potrošim za jedan dan"

12:40 | 0
Radoš Bajić prima nacionalnu penziju: Ovu svotu novca će dobijati do kraja života
Ustupljene fotografije

Radoš Bajić prima nacionalnu penziju: Ovu svotu novca će dobijati do kraja života

11:20 | 0
Moguće je izgubiti penziju: PIO Fond savetuje građane da obavezno obrate pažnju na jednu stvar
Foto: Shutterstock | Shutterstock
novac

Moguće je izgubiti penziju: PIO Fond savetuje građane da obavezno obrate pažnju na jednu stvar

11:44 | 0
Evo kolika je penzija Žiki Šarenici: Voditelj otkrio tačnu sumu i uopšte nije mala!
RTS
Malo ko je znao

Evo kolika je penzija Žiki Šarenici: Voditelj otkrio tačnu sumu i uopšte nije mala!

06:30 | 0
Doživotna državna primanja nakon 40-e: Evo ko ima pravo na 300.000 rsd
Foto: Shutterstock | Shutterstock.com
zasluga

Doživotna državna primanja nakon 40-e: Evo ko ima pravo na 300.000 rsd

20:00 | 0
Komentari (0)

Društvo

Hitan poziv vernicima, akcija na 5 lokacija u Beogradu: SPC traži pomoć zbog trakica sa Pojasa Presvete Bogorodice
Foto: Tanjug/Ana Paunković

Hitan poziv vernicima, akcija na 5 lokacija u Beogradu: SPC traži pomoć zbog trakica sa Pojasa Presvete Bogorodice

12:25 | 0
Oglasio se iguman koji je doneo pojas Bogorodice u Beograd: Njegove reči o Amfilohiju glavna su tema u crnogorskim medijima
Tanjug

Oglasio se iguman koji je doneo pojas Bogorodice u Beograd: Njegove reči o Amfilohiju glavna su tema u crnogorskim medijima

11:47 | 0
Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča
Foto:Shutterstock

Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča

10:47 | 0
Hram Svetog Marka se oglasio o trakicama sa Pojasa Bogorodice: "Pomognite i ponesite makazice"
TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Hram Svetog Marka se oglasio o trakicama sa Pojasa Bogorodice: "Pomognite i ponesite makazice"

10:41 | 0
Monah prišao dečaku u kolicima i rekao jednu rečenicu: Majka se slomila pred Pojasom Presvete Bogorodice, objavila emotivnu ispovest
Alo

Monah prišao dečaku u kolicima i rekao jednu rečenicu: Majka se slomila pred Pojasom Presvete Bogorodice, objavila emotivnu ispovest

09:43 | 0
"Stiže nam vremenski ekstrem, biće najjači dosad i širiće se razornom brzinom"

"Stiže nam vremenski ekstrem, biće najjači dosad i širiće se razornom brzinom"

08:04 | 0
Kiša, pljuskovi i grmljavina danas u ovim delovima Srbije: Poznato kakvo nas vreme čeka do sredine juna
Shutterstock/ilustracija

Kiša, pljuskovi i grmljavina danas u ovim delovima Srbije: Poznato kakvo nas vreme čeka do sredine juna

07:44 | 0
Lane samo bira kome prilazi: Bogdan iz Požege stekao poverenje neobičnog gosta
FOTO:RINA | Rina

Lane samo bira kome prilazi: Bogdan iz Požege stekao poverenje neobičnog gosta

07:00 | 0
Kuća, sedam objekata i njiva za 15.000 evra: Dragoljub prodaje domaćinstvo spremno za novi početak

Kuća, sedam objekata i njiva za 15.000 evra: Dragoljub prodaje domaćinstvo spremno za novi početak

06:02 | 0
Kupci prvo gledaju ovo: Ako pogrešno slikate životinju, niko je neće kupiti
Ovako fotografišite domaće životinje i prodaćete ih mnogo brže

Kupci prvo gledaju ovo: Ako pogrešno slikate životinju, niko je neće kupiti

06:00 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

2min

Skida kamenac momentalno, a kada je jednom ovako sredite posle je samo održavate: Kako očistiti WC šolju, nemojte zaboraviti i vodokotlić

3min

"Na tržištu ima više pohlepe nego straha"- Šef Goldman Saksa poslao upozorenje tržištu

4min

Brnabić: Već je jednom u regionu pokušano ubistvo Vučića, i tada smo imali obaveštajne podatke da ne treba da ide

4min

Opsadno stanje u Tivtu: Potvrđeno učešće predsednika Vučića na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan

7min

Sankcije uzrokovale poremećaj u platnom sistemu Kube - obustavljaju plaćanja karticama Viza i Masterkard

29min

Hitan poziv vernicima, akcija na 5 lokacija u Beogradu: SPC traži pomoć zbog trakica sa Pojasa Presvete Bogorodice

1H

Oglasio se iguman koji je doneo pojas Bogorodice u Beograd: Njegove reči o Amfilohiju glavna su tema u crnogorskim medijima

1H

Ko ima pravo na penziju posle 40 godina života: Evo od čega zavisi visina isplate koja može biti do 300.000 dinara

2H

Ko putuje u Hrvatsku posle 1. jula mora ovo da pročita: Uvode nova pravila za vozače - evo kompletnog vodiča

2H

Hram Svetog Marka se oglasio o trakicama sa Pojasa Bogorodice: "Pomognite i ponesite makazice"

19H

Jasna poruka iz Beograda: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu!

24H

Srbija se stidi ovih zgubidana: Skandalozan snimak studenata blokadera iz centra Beograda

23H

"Arkan je živ, živi daleko od Srbije" Isplivale šokantne tvrdnje, oglasila se Ceca Ražnatović

1D

Vraneš priveden jer je pevao srpske pesme! Užas u Crnoj Gori! Predsednik opštine Pljevlja uhapšen ispred crkve

14H

BIA zvanično upozorila Vučića: „Ne putujte u Crnu Goru“! Zvicer u državi? Procenjen visok bezbednosni rizik

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

"UAE Srbiju vide kao važnog partnera" Gobaš u Skupštini: Saradnja dve države prilika za proširenje investicija (FOTO)
Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković

"UAE Srbiju vide kao važnog partnera" Gobaš u Skupštini: Saradnja dve države prilika za proširenje investicija (FOTO)

Rat ulazi u najopasniju fazu! Dronovi lete ka Moskvi, gore ruske luke, NATO upozorava na katastrofu
Ilustracija

Rat ulazi u najopasniju fazu! Dronovi lete ka Moskvi, gore ruske luke, NATO upozorava na katastrofu

Ljudi visili sa prozora dok je plamen gutao zgradu! Poginula 21 osoba, jezive scene iz Nju Delhija (FOTO)
Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

Ljudi visili sa prozora dok je plamen gutao zgradu! Poginula 21 osoba, jezive scene iz Nju Delhija (FOTO)

Nevreme opustošilo srpsko selo! Sve što su imali je uništeno!
Prinstcreen/RTS

Nevreme opustošilo srpsko selo! Sve što su imali je uništeno!

NEMILA SCENA ISPRED HRAMA SVETOG SAVE Blokaderi urlali na patrijarha i vernike!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 100,65 100,95 101,25
CAD CAD 72,68 72,9 73,12
AUD AUD 72,17 72,39 72,61
GBP GBP 135,51 135,92 136,33
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati