Još jedna u nizu potvrda nevaspitanja, mržnje i netolerancije blokadera. Na video-snimku koji je osvanuo vidi se kako u centru Beograda pre nekoliko dana jedan od blokadera psuje zemlju u kojoj živi.

Naime, kako se čuje na snimku, on je reagovao na baner "Srbija pobeđuje" rečima: "Srbija, puši k...c, tvoja." To veče 29. maja blokaderi su divljali po centru Beograda, pokušali nasilno da skinu i pocepaju pomenuti baner.

Snimak možete pogledati OVDE.

Ovakvi ispadi više nikoga ne iznenađuju, jer su građani već imali priliku da vide kako izgleda njihovo ponašanje kada se sa društvenih mreža presele na ulice.

Što je najcrnje, ne propagiraju mržnju samo rečima, već i nasiljem na ulicama glavnog grada.

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