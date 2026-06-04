Više od pola miliona ljudi poklonilo se Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save. Vernici danima strpljivo čekaju, u kilometarskim redovima, kako bi celivali svetinju. Svoje duboko emotivno iskustvo podelila je jedna majka koja je odlučila da svog bolesnog sina odvede pred svetinju.

Na početku svoje objave na Fejsbuku, ona je navela da su čekali zbog sina da sunce zađe, kako bi mu olakšali boravak na vrućini.

- Čekali smo da padne mrak i da Sunce zađe, zbog sina. Vrućina mu teško pada, pa smo želeli da mu bude što prijatnije. Seli smo u kola i krenuli ka Hramu. Dugo smo tražili parking i baš tu, na samom početku, čeka vas prvo iskušenje - da li ćete se iznervirati jer ga ne nalazite ili ćete ostati mirni i nastaviti da tražite. Iskreno, ni u jednom trenutku nisam osetila nervozu. Ni ja, ni moj muž - počela je svoju priču ova žena i dodala da je njihov sin uživao u vožnji, koju obožava.

Nakon što su pronašli mesto u Ulici doktora Subotića, smestili su sina u kolica i krenuli ka Hramu Svetog Save.

Iako su ranije čitali da bolesna deca, stariji i nemoćni imaju prvenstvo prolaza, priznaju da su zbog ranijih loših iskustava na drugim mestima podsvesno očekivali osudu ili ružne reči.

-Ovoga puta bilo je drugačije. Srce mi je bilo potpuno mirno - dodala je.

Navela je da su ih redari usmerili na sporedni ulaz. U Hram su ušli svo troje, ali su Bogorodičinom pojasu prišli samo majka i sin.

Obezbeđenje ih je odmah sprovelo preko reda kada je videlo dečaka u kolicima, a onda je, kako je navela majka, usledio trenutak koji nikada neće zaboraviti.

- Monah me je pitao: "Da li on može da ustane?', rekla sam mu da ne. Prineo mu je Bogorodičin pojas i rekao mu: "Sine, poljubi... poljubi Bogorodicu." On ne zna da ljubi. Ali je prislonio svoje usne. Za mene je to bio najsvetiji poljubac na svetu. U tom trenutku više nisam mogla da zadržim suze. Gledala sam svoje dete, njegovo mirno lice, njegovu strpljivost i osećala sam samo zahvalnost. Toliku da je ne mogu opisati rečima - napisala je ova majka.

Majka je uputila snažnu poruku svim roditeljima posebne dece:

- "Idite, vodite dete da poljubi Bogorodičin pojas, nemojte da vas bude sramota vašeg deteta kakav god da je... i kakvu god dijagnozu da ima - pod nebom smo svi isti. Bogorodica nas vidi. Bogorodica nas čuje. A ja pred Bogorodicom nisam tražila mnogo. Molila sam se da sin bude zdrav, muž i ja isto...ostalo sam prepustila njoj....za blagostanje, ono cemu se toliko nadamo i što toliko želimo. Za svu decu ovog sveta i njihove roditelje - napisala je.

Kući su se vratili u miru, tišini i sa neprocenjivim osećajem da su sa sobom poneli nešto mnogo veće od same uspomene, mira i vere.