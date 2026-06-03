Prema informacijama ovog portala, Vučić je o tome obavestio nadležne crnogorske institucije uoči dolaska na Samit koji se održava u Tivtu.

Izvor navodi da predsednik Srbije nije želeo dodatno da obrazlaže svoju odluku, ali da je jasno stavio do znanja da ne želi protokolarne aktivnosti koje bi podrazumevale prisustvo najviših državnih zvaničnika prilikom njegovog dolaska i odlaska iz Crne Gore.

Vučić će u Tivtu učestvovati na Samitu zajedno sa drugim regionalnim i međunarodnim zvaničnicima, dok se tokom njegovog boravka očekuje više bilateralnih susreta na marginama skupa.