Koncept takozvanih mini penzija poslednjih godina privlači sve veću pažnju među mlađim generacijama. Reč je o dužim pauzama u karijeri koje zaposleni koriste za putovanja, odmor, usavršavanje ili promenu životnih prioriteta, umesto da čekaju kraj radnog veka kako bi uživali u slobodnom vremenu.

Posebno su ovom trendu skloni pripadnici generacije Z i milenijalci, koji sve češće dovode u pitanje tradicionalni model rada prema kojem je potrebno raditi nekoliko decenija bez većih prekida, a tek potom otići u penziju. Za mnoge od njih važnija je ravnoteža između poslovnog i privatnog života nego dugogodišnja karijera bez predaha.

Jedan od glavnih razloga za rast popularnosti mini penzija jeste sve prisutnije profesionalno sagorevanje, poznato kao burnout. Pritisak na radnom mestu, visoka očekivanja i ubrzan tempo života doveli su do toga da mnogi zaposleni traže način da se na vreme odmore i sačuvaju mentalno zdravlje.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovakve odluke zahtevaju pažljivo planiranje. Pre odlaska na mini penziju potrebno je obezbediti dovoljno ušteđenog novca za pokrivanje svakodnevnih troškova, ali i dodatnu finansijsku rezervu za nepredviđene situacije.

Finansijski savetnici ističu da loše organizovana pauza može stvoriti probleme prilikom povratka na tržište rada, naročito ukoliko osoba nema jasan plan za nastavak karijere nakon odmora.

Prema analizama, ovaj trend pokazuje značajnu promenu u razmišljanju mlađih generacija o poslu i životu. Umesto modela „radi sada, uživaj kasnije“, sve više ljudi bira da vreme za odmor i lični razvoj rasporedi tokom čitavog života.

Pojedini stručnjaci smatraju da mini penzije mogu imati i pozitivne efekte na profesionalni razvoj. Pauze često donose nova iskustva, pomažu ljudima da redefinišu ciljeve i vraćaju ih poslu sa više energije, motivacije i jasnijom slikom o budućnost, piše Kamatica.