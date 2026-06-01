U Srbiji vrhunski sportski rezultati na međunarodnim takmičenjima mogu obezbediti ne samo sportski ugled, već i dugoročna finansijska primanja od države. Sportisti koji osvoje medalje na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima stiču pravo na tzv. nacionalnu penziju, koja se isplaćuje nakon što napune 40 godina života.

Ova vrsta priznanja uvedena je kako bi se nagradili sportisti koji su ostvarili izuzetne rezultate i predstavljali zemlju na najvišem nivou. Iznos mesečnih primanja zavisi od vrste i značaja osvojenog odličja, kao i od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Jedan od najpoznatijih primera je Novak Đoković, koji je ispunio uslove za ovo pravo još ranije kroz svoje sportske uspehe. Nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, obezbedio je pravo na maksimalni iznos koji država isplaćuje sportistima sa najvišim priznanjima, a isplata počinje nakon 40. rođendana.

Nacionalna sportska priznanja dodeljuju se na osnovu Zakona o sportu i prateće uredbe koja reguliše iznose i procedure. Odluku donosi Vlada Srbije na predlog posebne komisije, a priznanje uključuje diplomu i mesečnu novčanu naknadu. Prema dostupnim podacima, više stotina sportista u Srbiji već ostvaruje ovo pravo.

Pravo na nacionalnu penziju stiče se kroz rezultate na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim disciplinama, kao i kroz određene izuzetne sportske uspehe poput svetskih rekorda ili plasmana u finala velikih takmičenja.

Visina primanja određuje se prema prosečnoj zaradi u Srbiji i zavisi od osvojenog odličja i ranga takmičenja. Zlatne medalje na najvećim takmičenjima donose najviši nivo primanja, dok srebrna i bronzana odličja obezbeđuju nešto niže iznose, ali i dalje značajne u odnosu na prosečne penzije u zemlji.

Pored doživotnih mesečnih primanja, sportisti često ostvaruju i jednokratne novčane nagrade za izuzetne rezultate, koje mogu dostići i visoke iznose u zavisnosti od uspeha.

Ovaj sistem značajno se razlikuje od standardnih penzionih primanja u Srbiji, gde je prosečna penzija znatno niža od iznosa koje dobijaju nosioci nacionalnih sportskih priznanja.

Zakon takođe predviđa i određene uslove pod kojima pravo na ovu vrstu penzije može biti umanjeno ili izgubljeno, naročito u slučajevima promene sportskog državljanstva ili ponašanja koje narušava ugled sporta i države.

Procedura za ostvarivanje prava započinje podnošenjem zvaničnog zahteva preko sportskog saveza ili trenera, nakon čega nadležno ministarstvo i Vlada Srbije donose konačnu odluku. Isplata počinje tek nakon što sportista napuni 40 godina, prema pravilima važećim u trenutku ostvarenja sportskog rezultata, piše Mondo.