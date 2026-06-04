Arhimandrit Jefrem, iguman Manastira Vatoped na Svetoj Gori i jedan od najuticajnijih pravoslavnih duhovnika današnjice, javno je saopštio da očekuje da će pokojni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije biti proglašen svecem.
- Doći će vreme kada će ga Crkva kanonizovati. Lično mislim da je on svet - rekao je Jefrem u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, obraćajući se mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, prenosi Pobjeda.
Reč je o prvoj tako direktnoj javnoj izjavi visokog pravoslavnog velikodostojnika o mogućoj kanonizaciji Amfilohija od njegove smrti 2020. godine.
Iako odluku o proglašenju svetitelja donosi Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, Jefremova izjava privukla je pažnju jer dolazi od čoveka koji se nalazi na čelu Manastira Vatoped, jednog od najuglednijih i najuticajnijih manastira pravoslavnog sveta.
Ko je iguman Jefrem
Jefrem već decenijama važi za jednu od najznačajnijih ličnosti savremenog pravoslavlja.
Kao iguman Vatopeda stekao je veliki ugled među episkopima, monaštvom i vernicima širom pravoslavnog sveta.
Iguman lično doneo pojas Presvete Bogorodice
Njegov boravak u Crnoj Gori usledio je nakon posete Srbiji tokom koje je iz Vatopeda doneo Časni pojas Presvete Bogorodice, jednu od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija, koju je videlo stotine hiljada vernika u Beogradu.
Zbog autoriteta koji uživa, njegove reči imaju posebnu težinu i često prevazilaze okvire ličnog mišljenja.
Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, govorio je nedavno u intervjuu za RTS o Časnom pojasu Presvete Bogorodice, i kako se koriste trake koje se dobijaju sa blagoslovom. Poručuje srpskom narodu da je njegova snaga u pravoslavlju. Ponavlja da će biti Srbija pre i Srbija posle Pojasa Majke Božje.
Kako se koristi traka?
Uvaženi oče igumane, svi koji dolaze da se poklone i celivaju Pojas presvete Bogorodice, dobijaju na blagoslov osveštanu traku. Možete li nam reći kako se ona koristi?
- Trakom se opasavamo, jer je to ustvari čudotvorni pojas.Koji čini čuda. Juče mi je prišla jedna monahinja koja je imala ozbiljnu bolest. Reč je o autoimunoj bolesti - lupus. Lečila se u bolnici iz koje je tajno izašla, kako bi se poklonila Časnom pojasu. Vratila se tajno u bolnicu i sledećeg dana to isto ponovila. Kad su joj kroz dva dana uradili analize – bolest je nestala.
Isto tako, jedan sveštenik mi se žalio da su ga nezamislivo bolela leđa i da je trebalo da služi u svome hramu. Otišavši kod Bogorodice, poklonio se Časnom pojasu, uzeo traku i opasao se. Sledećeg jutra ništa ga nije bolelo.
Alo.rs/Borba.me/RTS
Komentari (0)