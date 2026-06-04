Arhimandrit Jefrem, iguman Manastira Vatoped na Svetoj Gori i jedan od najuticajnijih pravoslavnih duhovnika današnjice, javno je saopštio da očekuje da će pokojni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije biti proglašen svecem.

- Doći će vreme kada će ga Crkva kanonizovati. Lično mislim da je on svet - rekao je Jefrem u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, obraćajući se mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, prenosi Pobjeda.

Reč je o prvoj tako direktnoj javnoj izjavi visokog pravoslavnog velikodostojnika o mogućoj kanonizaciji Amfilohija od njegove smrti 2020. godine.

Iako odluku o proglašenju svetitelja donosi Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, Jefremova izjava privukla je pažnju jer dolazi od čoveka koji se nalazi na čelu Manastira Vatoped, jednog od najuglednijih i najuticajnijih manastira pravoslavnog sveta.

Ko je iguman Jefrem

Jefrem već decenijama važi za jednu od najznačajnijih ličnosti savremenog pravoslavlja.

Kao iguman Vatopeda stekao je veliki ugled među episkopima, monaštvom i vernicima širom pravoslavnog sveta.

Iguman lično doneo pojas Presvete Bogorodice 

Njegov boravak u Crnoj Gori usledio je nakon posete Srbiji tokom koje je iz Vatopeda doneo Časni pojas Presvete Bogorodice, jednu od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija, koju je videlo stotine hiljada vernika u Beogradu.

Zbog autoriteta koji uživa, njegove reči imaju posebnu težinu i često prevazilaze okvire ličnog mišljenja.

Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, govorio je nedavno u intervjuu za RTS o Časnom pojasu Presvete Bogorodice, i kako se koriste trake koje se dobijaju sa blagoslovom. Poručuje srpskom narodu da je njegova snaga u pravoslavlju. Ponavlja da će biti Srbija pre i Srbija posle Pojasa Majke Božje.

Kako se koristi traka?

Uvaženi oče igumane, svi koji dolaze da se poklone i celivaju Pojas presvete Bogorodice, dobijaju na blagoslov osveštanu traku. Možete li nam reći kako se ona koristi?

- Trakom se opasavamo, jer je to ustvari čudotvorni pojas.Koji čini čuda. Juče mi je prišla jedna monahinja koja je imala ozbiljnu bolest. Reč je o autoimunoj bolesti - lupus. Lečila se u bolnici iz koje je tajno izašla, kako bi se poklonila Časnom pojasu. Vratila se tajno u bolnicu i sledećeg dana to isto ponovila. Kad su joj kroz dva dana uradili analize – bolest je nestala.

Isto tako, jedan sveštenik mi se žalio da su ga nezamislivo bolela leđa i da je trebalo da služi u svome hramu. Otišavši kod Bogorodice, poklonio se Časnom pojasu, uzeo traku i opasao se. Sledećeg jutra ništa ga nije bolelo.

A profesor Bogoslovskog fakulteta je imao bolove zbog išijasa. I on je stavio traku i sledećeg jutra je bio dobro. I tek ćemo čuti za mnoga čuda, koja će posvedočiti o intenzivnom i živom prisustvu Bogorodice.

Iskustvo iz zemalja u koje smo nosili pojas nam govori da pomaže mnogima koji ne mogu da imaju decu. U manastiru mi je jedan tužni gospodin rekao: starče, nemam dece i rekli su mi lekari da se i ne trudimo više, jer supruga ima problem i ne može doći do začeća. Rekao sam da ne obraća pažnju na to što govore lekari. Jer, postoji jedan drugi lekar - Bog i njegova majka koja je ovde. Uzeo je traku, i kroz godinu dana se vratio sa fotografijom svoje ćerke. Lekari su rekli da ne znaju šta se desilo i da je reč o paradoksu prirode.

Ne! To je bilo čudo Časnog pojasa Presvete Bogorodice. Manastir Vatoped sada izdaje drugu knjigu dokumentovanih svedočanstava čuda Presvete Bogorodice, sa pismima ljudi iz celog sveta, fotografijama dece i isceljenih.

Evo još jednog svedočanstva: jedan čovek dobio je dete, iako su mu govorili da neće moći. Dete se, međutim, rodilo sa ozbiljnim zdravstvenim preblemima. Vezao je detetu pojas i ono je ozdravilo.

Zbog toga je on odlučio da napravi podvig zahvalnosti i iz Atine na Svetu Goru dođe biciklom. Za to mu je trebalo osam dana. Za sve što sam rekao imamo svedočanstva - ispričao je iguman!

 Alo.rs/Borba.me/RTS

 