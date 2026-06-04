Arhimandrit Jefrem, iguman Manastira Vatoped na Svetoj Gori i jedan od najuticajnijih pravoslavnih duhovnika današnjice, javno je saopštio da očekuje da će pokojni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije biti proglašen svecem.

- Doći će vreme kada će ga Crkva kanonizovati. Lično mislim da je on svet - rekao je Jefrem u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, obraćajući se mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, prenosi Pobjeda.

Reč je o prvoj tako direktnoj javnoj izjavi visokog pravoslavnog velikodostojnika o mogućoj kanonizaciji Amfilohija od njegove smrti 2020. godine.

Iako odluku o proglašenju svetitelja donosi Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, Jefremova izjava privukla je pažnju jer dolazi od čoveka koji se nalazi na čelu Manastira Vatoped, jednog od najuglednijih i najuticajnijih manastira pravoslavnog sveta.

Ko je iguman Jefrem

Jefrem već decenijama važi za jednu od najznačajnijih ličnosti savremenog pravoslavlja.