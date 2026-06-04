„Molimo sve volontere koji su u mogućnosti da pomognu i da sa sobom ponesu makazice“, poručili su iz hrama Svetog apostola i jevanđeliste Marka.

Ova akcija biće organizovana u četvrtak, 4. juna 2026. godine, sa početkom u 12:00 časova, u našem hramu.

„Unapred se zahvaljujemo svima koji će se odazvati ovom pozivu i svojim trudom doprineti ovoj svetoj misiji“, poručili su u pozivu dobrovoljcima.

Kako navode, za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti sveštenstvu ili zaposlenima u hramu.

I Versko dobrovoljno starateljstvo pozvalo vernike

Podsetimo, prethodno je i Versko dobrotvorno starateljstvo pozvalo vernike da se uključe u pakovanje osveštanih trakica koje su blagoslovene na Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

„Braćo i sestre, u četvrtak, 5. juna, od 9 do 21 čas, pakujemo trakice sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva (Francuska 31, prvi sprat). Prethodna najava nije potrebna. Za sve informacije: đakon Dražen +381 64 800 3822“, navodi se u pozivu.

Iz Verskog dobrotvornog starateljstva najavili su da će vernici o narednim terminima pakovanja i drugim aktivnostima biti blagovremeno obaveštavani putem društvenih mreža.