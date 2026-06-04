– Vozilo JKP-a GSP „Beograd” se u trenutku nezgode isključivalo iz saobraćaja i kretalo u smeru ka garaži, ka Novom Beogradu. Tokom vožnje niz Pop Lukinu ulicu, vozaču Z. M. je iznenada pozlilo usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom. Autobus nije skrenuo desno ka Brankovom mostu, već je nastavio pravo. Vozilo je oborilo razdelnu ogradu i zaustavilo se nakon udara u zaštitnu ogradu na suprotnoj strani kolovoza – rekao je Šarac.

Prema njegovim rečima, vozač Z. M. je u polusvesnom stanju hitno prevezen na Vojno-medicinsku akademiju (VMA). Lekari su obavili kompletnu dijagnostiku i ukazali mu pomoć. Reč je o vozaču koji je u ovom preduzeću zaposlen od 1995. godine. Poslednji redovni lekarski pregled uspešno je obavio pre dve godine, što je u skladu sa zakonom.

– Zahvaljujemo dežurnim medicinskim službama i policiji na brzoj i profesionalnoj intervenciji, kao i građanima koji su na licu mesta pritekli u pomoć. Napominjemo da, iako se u konkretnom slučaju radi o posledicama zdravstvenog stanja vozača, činjenica je da se vozilo u trenutku nezgode nije kretalo trasom propisanom internim aktima JKP-a GSP „Beograd” za isključivanje iz saobraćaja i povratak u garažu – rekao je Šarac.

On je pojasnio da poštovanje utvrđenih trasa kretanja, procedura, radnih naloga i internih uputstava predstavlja osnovnu obavezu svih zaposlenih zbog bezbednosti svih putnika i građana grada Beograda.

– Imajući u vidu ovaj slučaj, kao i pojedine slične zabeležene u prethodnom periodu, kao što su iskakanje tramvaja u Ulici cara Dušana isključivo usled neprilagođene brzine vozača tramvaja, zatim povređivanje žene u Zemunu takođe zbog nepažnje vozača GSP-a, a nažalost i slučaj tragično nastradale devojčice usled kardinalne greške koja je načinjena prolaskom vozača GSP-a na crveno svetlo. Zbog svega ovoga, od danas će biti pojačana sva kontrola i nadzor nad sprovođenjem jasno definisanih i propisanih procedura, a svako utvrđeno i najmanje odstupanje od pravila rada biće predmet najstrožih disciplinskih postupaka, kao i pokretanja prekršajnih i krivičnih prijava protiv onih koji se toga nisu pridržavali. Takođe će se i najstrože sankcionisati kako vozači tako i odgovorni rukovodioci. GSP „Beograd” je javno komunalno preduzeće čija je osnovna svrha da bude u službi građana Beograda, a ne sopstvenih interesa, zbog čega se od svih zaposlenih očekuje najviši stepen odgovornosti i profesionalnosti – rekao je Zoran Šarac.