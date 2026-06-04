Napad je dodatno produbio suprotstavljene tvrdnje Kuvajta, Irana i Sjedinjenih Američkih Država usred nastavljenih tenzija u Persijskom zalivu.

Vlasti u Kuvajtu objavile su uznemirujuće snimke koji prikazuju prve trenutke smrtonosnog napada iranskim dronom na međunarodni aerodrom u toj zalivskoj državi u sredu. U napadu je poginuo jedan državljanin Indije, dok je najmanje 63 ljudi povređeno.

Snimak, koji je objavila Glavna uprava za civilno vazduhoplovstvo Kuvajta (DGCA), prikazuje posledice onoga što su vlasti opisale kao „brutalnu iransku agresiju“ izvedenu upotrebom neprijateljskih dronova.

Napad je oštetio aerodromske objekte, kao i diplomatske misije u okolini. Među 63 povređene osobe nalazili su se zaposleni na aerodromu i putnici, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Kuvajta.

Avio-saobraćaj je privremeno bio obustavljen nakon napada.

Međutim, Korpus garde islamske revolucije Irana (IRGC) osporio je kuvajtsku verziju događaja. Iranski državni mediji preneli su tvrdnju IRGC-a da je šteta zapravo nastala usled zalutale američke rakete sistema Patriot, a ne iranskog drona.

Američka vojska je, s druge strane, saopštila da su dve iranske rakete ispaljene prema Kuvajtu ili pale pre nego što su stigle do cilja ili su se raspale tokom leta. Takođe je navela da nekoliko drugih iranskih balističkih raketa nije stiglo do predviđenih meta.

Usred krhkog primirja koje je i dalje pod pritiskom, Sjedinjene Američke Države i Iran su u sredu razmenili nove vojne udare, što predstavlja jednu od najozbiljnijih eskalacija u poslednjim nedeljama.

Dok je Iran izvodio raketne i napade dronovima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, Sjedinjene Američke Države su izvele udare na iransku vojnu stanicu za upravljanje na ostrvu Kešm i na naftni tanker u blizini Hormuškog moreuza.

Od izbijanja sukoba 28. februara, Iran je više puta pokretao raketne napade i napade dronovima na civilne i vojne ciljeve u zalivskim državama u kojima se nalaze američki vojni objekti.

Uprkos krhkom primirju koje je trenutno na snazi, neprijateljstva su nastavljena dok Vašington nastoji da obnovi pomorski saobraćaj kroz strateški izuzetno važan Ormuski moreuz, piše India Tudej.