U poslednje vreme se više govori o El Ninju nego obično. I za to postoji dobar razlog. Naime, ovogodišnji El Ninjo mogao bi postati jedan od najjačih ikada zabeleženih, ili takozvani "super El Ninjo".

Šta je tačno El Ninjo?

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se javlja kada se površinske vode u centralnom i istočnom Tihom okeanu zagreju više nego obično, što zatim utiče na vremenske obrasce širom sveta. Normalno, pasati (stalni vetrovi) guraju toplu vodu ka zapadnom Pacifiku, blizu Australije i Indonezije. Tokom El Ninja, ovi vetrovi slabe ili menjaju smer, a topla voda se kreće ka obalama Južne Amerike.

Posledice El Ninja mogu biti različite - jake kiše i poplave u delovima Južne Amerike, suše u Australiji, Indoneziji i nekim delovima Afrike, blaže zime u nekim oblastima Severne Amerike, ali i, na primer, promene u ribolovu jer toplija voda menja morske ekosisteme.

El Ninjo se obično javlja svakih 3 do 5 godina i traje od nekoliko meseci do godinu dana. Takođe treba napomenuti da postoji i njegova suprotnost - La Ninja - kada su vode Pacifika hladnije nego obično. Oba fenomena su deo šireg klimatskog sistema nazvanog ENSO (El Ninjo - Južna oscilacija).

Nova faza prirodnog vremenskog fenomena El Ninjo mogla bi da počne za samo nekoliko nedelja, upozorile su UN, što bi dodatno povećalo temperature na planeti koja je već pod pritiskom klimatskih promena. Svetska meteorološka organizacija (SMO) objavila je da će se ovaj El Ninjo verovatno dodatno intenzivirati do kraja 2026. godine i izazvati sve ekstremnije vremenske uslove u mnogim delovima sveta.

Nekoliko nacionalnih meteoroloških agencija prognoziralo je da bi mogao postati jedan od najjačih ikada zabeleženih, takozvani "super El Ninjo". Predviđanje tačnog vremena i intenziteta El Ninja je teško, pa naučnici pažljivo prate ključni centralni Tihi okean tražeći znake njegovog razvoja. Na osnovu onoga što sada vide, super El Ninjo je zaista pred nama.

Koji su znaci da "super El Ninjo" dolazi?

U decembru su vode centralnog Tihog okeana bile hladnije od proseka i nije bilo znakova El Ninja. Ali tri meseca kasnije, situacija se promenila. Centralni Tihi okean se zagrejao, a veoma tople vode bile su uz obalu Južne Amerike. Do aprila, dolazeći El Ninjo je već bio dobro vidljiv. Temperature u jezgru su rasle, a vode su nastavile da se dalje zagrevaju od tada.

Iako je El Ninjo bio očekivan, mnogi naučnici veruju da bi ovaj mogao biti neobično jak. "Prilično smo uvereni da dolazi veliki događaj. Mogao bi čak biti i rekordan", rekao je za BBC profesor Adam Skejf, šef mesečnih i višegodišnjih prognoza u britanskom Meteorološkom zavodu.

Temperature površine mora u Tihom okeanu prirodno variraju iznad i ispod proseka. Međutim, kada su više od pola stepena Celzijusa iznad ili ispod proseka tokom dužeg perioda, stvaraju se uslovi za El Ninjo ili njegov hladniji pandan, La Ninju. Zagrevanje od više od dva stepena Celzijusa naziva se "veoma jak" ili takozvani "super El Ninjo".

Samo nekoliko takvih događaja je zabeleženo od 1950. godine. Ali sada prognoze sugerišu da bi ovaj novi El Ninjo mogao da izjednači ili čak obori prethodne rekorde.

Odgovor na pitanje zašto bi predstojeći El Ninjo mogao biti tako jak leži duboko ispod površine okeana. Podaci sa satelita, bova i okeanskih sondi pokazuju ogroman talas neobično tople vode – na nekim mestima više od 6°C toplije od proseka – koja se polako kreće ka istoku preko Tihog okeana stotinama metara ispod površine.

Toplina ovih voda "uporediva je sa nekim od najjačih El Ninjoa koje smo ikada videli", rekla je Mišel L’Hore, fizičarka u Centru za predviđanje klime NOAA. Toplota dubokog mora često znači naknadno zagrevanje površinskih voda, koje zatim zagrevaju vazduh iznad njih i pomažu u narušavanju vremenskih obrazaca širom sveta.

"Sa svetom koji se već zagreva, jak El Ninjo će dodatno povećati temperature", rekao je generalni sekretar UN Antonio Gutereš. "Efekti će biti intenzivniji, rasprostranjeniji i razorniji."

Teško je reći kakav će uticaj bilo koji određeni El Ninjo imati na vreme, jer je svaki drugačiji i različita područja sveta mogu biti pogođena u različito doba godine. Jak El Ninjo obično uzrokuje vruće, suvo vreme u delovima Južne Amerike, Jugoistočne Azije i Australije, povećavajući rizik od suše i šumskih požara. Takođe može oslabiti indijski monsun i doneti suvlje uslove u severne delove šireg regiona Afričkog roga.

S druge strane, El Ninjo može izazvati obilnije padavine na nekim mestima, što može povećati rizik od poplava na jugu Sjedinjenih Država, na primer.

Što se tiče direktnog uticaja El Ninja na vreme u Evropi, on obično nije prevelik, ali može povećati verovatnoću blagog početka i hladnog kraja zime, posebno u severozapadnom delu kontinenta. Međutim, indirektni uticaj bi mogao biti značajan jer je El Ninjo u prošlosti smanjivao prinose u poljoprivrednim područjima širom sveta, što zatim može uticati na cene hrane i rezultirati gubitkom stotina milijardi, ili čak triliona dolara globalnog dohotka.

Treba naglasiti da su sve ovo za sada samo predviđanja, a šta će se zapravo desiti biće poznato krajem godine, jer El Ninjo obično dostiže vrhunac oko Božića. El Ninjo je takođe veoma osetljiv na obrasce vetrova, koje je teško unapred predvideti. Vetrovi su najveća nepoznanica u razvoju El Ninja, kaže Mišel L’Hore.

Ali čak i ako ove godine ne bude "super El Ninja", njegove posledice bi i dalje mogle biti veoma ozbiljne, jer će ovo biti jedan od prvih El Ninja u svetu koji je već snažno zagrejan ljudskom aktivnošću.

"2027. će verovatno biti najtoplija godina u istoriji", rekao je Zik Hausfater, klimatolog sa Berkli Erta u SAD. "1998. godine imali smo izuzetno jak El Ninjo i izuzetno toplu godinu za tadašnje uslove. Da se ​​isto dogodilo danas, ta godina bi bila prilično hladna u poređenju sa poslednje dve decenije. To samo pokazuje koliki uticaj ljudi imaju na klimu."