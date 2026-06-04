Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno ročište u postupku koji se vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Koprivice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića.

Suđenje je nastavljeno izvođenjem pisanih dokaza.

Sud je konstatovao da SDT nije dostavilo izdvojen SKY materijal. Povodom toga specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić je kazala da će materijal dostaviti na naredno ročište.

Sudija je konstatovao da je Duško Koprivica dostavio sudu 25.5.2026. dopis o zahtevu za ukidanje pritvora. Povodom toga se sudu obratio Duško Koprivica. On je sudu ukazao da je i prošli put pokušao da ukaže na besmislenost razloga na osnovu kojih mu je određen pritvor, a jedan od njih je opasnost od bekstva.

– 18 meseci sam u pritvoru. Gde da pobegnem? Od čega, od boga i svojih godina? Od svoje porodice i dece koja su moje životno delo? Tamo su, u zatvoru, neljudski uslovi, oduzima se i sloboda i zdravlje. Je li smešno, tužno i apsurdno da ću ja da pobegnem. Ne postoji sud u svetu koji će reći da sam ja uzeo evro od Duška Roganovića, da sam uzeo evro novca koji je nelegalan – naglasio je optuženi Koprivica.

Duško Koprivica je dodao da on, njegova supruga i sin, koji su optuženi u ovom postupku, redovno prisustvuju suđenjima i pozvao se na EU propise i propise Evropskog suda za ljudska prava povodom uslova za pritvor.

– Očekujem da mi bar poštujete godine i to što nisam ranije osuđivan. Reći ću nešto što je važno meni za odbranu, kad se završila gej parada i to u vreme visoke homofobije, prišao mi je čovek koji je glavni glasnogovornik Demokrata i zahvalio se, a sad taj najviše pominje hapšenje, najviše sudi i presuđuje – istakao je Duško Koprivica, govoreći da je dok je bio u službi policije bezbedno održana pomenuta parada.

Zatim je sudiji Boričiću kazao da će olakšati i sebi i sudu i da povlači predlog za ukidanje pritvora.

Međutim, advokat Matija Bulatović je sudu zatražio da Dušku Koprivici ukine pritvor. Tom predlogu se protivila tužiteljka.

– Pravda je institucionalan pojam i ista je pitanje moralne kategorije. Danas, nakon 18 meseci pritvora, pred sudom je najstariji pritvorenik od 72 godine. Činjenica je da je reč o ranije neosuđivanom i porodičnom čoveku, koji je čvrsto vezan za svoj rodni grad Nikšić – istakao je advokat Bulatović.

On je dodao da ne može a da ne pomene da se za 18 meseci pritvora u kojem se nalazi Duško Koprivica može reći da je kazna i da se tim pritvorom koji toliko traje krši i pretpostavka nevinosti.

Advokat je ukazao i na izveštaj Saveta Evrope o uslovima u spuškom zatvoru.

Sud je i danas odbio da optuženom Dušku Koprivici ukine pritvor. Sudija Nikola Boričić je kazao da sud smatra da i dalje postoje razlozi za trajanje pritvora.

Podsećamo, Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv četiri osumnjičena za pranje novca. SDT je podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, Duška Koprivice i Strahinje Koprivice zbog produženog krivičnog dela pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 evra.

– Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih: D.R., D.K., R.K. i S.K., za produženo krivično delo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 evra, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine – naveli su ranije iz SDT.

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