Na društvenim mrežama pojavio se oglas za prodaju kuće u Banatskom Aranđelovu, u opštini Novi Kneževac. Nekretnina se nalazi u blizini graničnog prelaza Horgoš, a vlasnik za kompletnu imovinu traži 15.000 evra.

Prema navodima iz oglasa koji je objavio jedan korisnik Fejsbuka, kuća je legalizovana i upisana 1/1, a poseduje priključke za struju i vodu. Uz stambeni objekat dolazi i više pomoćnih objekata različitih površina, kao i dodatno zemljište i njiva.

Šta sve ulazi u cenu?

Na parceli se nalazi više objekata sa upisanim zemljištem pod zgradama:

Stambeni objekat sa zemljištem od 133 m²

Pomoćni objekat sa zemljištem od 28 m²

Objekat sa zemljištem od 31 m²

Objekat sa zemljištem od 8 m²

Objekat sa zemljištem od 25 m²

Objekat sa zemljištem od 36 m²

Objekat sa zemljištem od 14 m²

Pored toga, uz zgradu se nalazi i zemljište površine 37 m², kao i njiva prve klase od 320 m².

Mirna lokacija nadomak granice

Banatsko Aranđelovo je naselje u severnom Banatu, nedaleko od granice sa Mađarskom, što ovu nekretninu može učiniti zanimljivom kupcima koji traže kuću u mirnom seoskom okruženju ili žele manju investiciju sa dodatnim objektima i poljoprivrednim zemljištem.

S obzirom na cenu od 15.000 evra, oglas je privukao pažnju korisnika društvenih mreža koji su u potrazi za povoljnim nekretninama u Vojvodini.