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Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg – Moskva ga vidi kao teroristički čin.

Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima.

Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovrima o okončanju rata, pre svega ruska strana i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir.

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FSB privela ukrajinskog špijuna

Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su stanovnika Sevastopolja koji je ukrajinskim obaveštajnim službama dostavljao informacije o ruskim vojnicima.

Kako su saopštili u FSB, njemu preti doživotna zatvorska kazna zbog veleizdaje u vidu špijunaže.

Osumnjičeni je potvrdio da su ga vrbovali preko mesindžera WhatsApp (u vlasništvu kompanije Meta, koja je u Rusiji zabranjena kao ekstremistička) i da je sarađivao sa ukrajinskom obaveštajnom službom. Takođe je saopštio o kanalima veze koje je koristio i zadacima koje je obavljao kako bi prikupljao i prenosio lične podatke o ruskim vojnicima, navodi se u saopštenju.

Ruska PVO uništila 272 ukrajinska drona tokom noći

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) uništila je 272 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći iznad teritorija ruske Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske i Tambovske oblasti, prenele su RIA Novosti. Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni i iznad Krima, kao i iznad Azovskog i Crnog mora.

Udar na Krim

Sergej Aksjonov, šef Krima koga je Moskva imenovala, u objavi na Telegramu, naveo je da su ukrajinske snage pogodile nestambeni deo Simferopolja, glavnog administrativnog grada poluostrva, prenosi Rojters.

U napadu su poginule tri osobe, a sedam je povređeno, dodao je Aksjonov.

U krimskoj luci Sevastopolj, lokalni guverner koga je Rusija postavila, Mihail Razvožajev, rekao je da su jedinice protivvazdušne odbrane presrele više od 20 ukrajinskih dronova.

Kijev ne vidi razliku između vojnih i civilnih meta

Kijevski režim više ne vidi razliku između vojnih i civilnih meta, zato čak ni ne pokušava da opravda svoje smrtonosne napade na civile u Jenakijevu, Geničesku i Starobelsku, rekao je guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF).

„U stvari, oni čak ni ne pokušavaju da nekako opravdaju ove napade. Sve maske su pale. Nastavljaju se stalni udari na civilna transportna vozila, bolnice, vrtiće, mesta gde se ljudi okupljaju – poput autobuskih stajališta i autobusa. To uopšte nisu vojni ciljevi“, rekao je on.

Zelenski: Pozicija Kijeva jača

Ukrajinske snage izvele su napade na više ciljeva na teritoriji Rusije, uključujući naftni terminal u Sankt Peterburgu, vojni pogon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u luci Kronštat, dok je pogođen i autobus na liniji Moskva–Simferopolj.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su napade izvele ukrajinske snage i zahvalio vojnicima na preciznosti dejstava. On je ocenio da intenziviranje udara na ciljeve unutar Rusije jača poziciju Kijeva u pregovorima o okončanju rata.

Nakon ukrajinskih napada usledio je odgovor Moskve. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske oružane snage izvele udare na objekte energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska.

Sukobljene strane za sada nisu objavile potpune podatke o razmeri štete i eventualnim žrtvama.