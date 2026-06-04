Kvalitetna fotografija domaćih životinja danas je jedan od najvažnijih koraka za uspešnu prodaju, jer upravo ona često odlučuje da li će potencijalni kupac pokazati interesovanje za grlo ili će odmah preći na drugi oglas.

Stručnjaci ističu da fotografija mora da bude jasan i objektivan prikaz životinje, odnosno da na njoj budu vidljive sve karakteristične osobine grla, bez prikrivanja mana ili deformacija nastalih lošim uglom fotografisanja.

Na fotografiji bi trebalo jasno da se vide pol, kategorija i telesne karakteristike životinje, ali i svi postojeći tragovi, šare ili oznake na glavi, nogama i drugim delovima tela. Posebno se savetuje da na fotografijama nema ljudi, traktora, ograda ili drugih objekata koji mogu da promene vizuelni utisak o samoj životinji.

Prilikom fotografisanja veoma su važni tehnika i pravilan stav životinje. Grlo treba da stoji prirodno, ravnomerno oslonjeno na sve četiri noge, dok glava treba da bude blago podignuta i okrenuta prema objektivu.

Blagi iskorak noge preporučuje se kako bi se jasno videli svi delovi tela, uključujući noge, vime, a kod priplodnjaka i delovi polnih organa.

Fotografisanje se najčešće radi prvo sa leve strane životinje, pri čemu fotograf treba da bude udaljen između tri i pet metara. Aparat ili telefon trebalo bi držati na visini između 1,2 i 1,5 metara kako bi proporcije životinje izgledale prirodno.

Pozadina fotografije mora biti jednostavna i u kontrastu sa bojom životinje, kako bi grlo bilo u prvom planu i jasno vidljivo.

Najbolji rezultati postižu se fotografisanjem na otvorenom prostoru, poput livade ili pašnjaka, gde ima dovoljno prirodnog svetla. Ukoliko se životinje fotografišu u štali, potrebno je obezbediti dobro osvetljenje i voditi računa da senka fotografa ne pada preko životinje.

Preporučuje se da se naprave najmanje četiri fotografije – sa leve i desne strane, kao i spreda i otpozadi.

Kod teladi je posebno važno da se jasno vide glava, trup i noge, dok je kod priplodnjaka najvažnije prikazati razvijenost tela, stav nogu i polne organe.

Kada je reč o mlečnim grlima, u prvom planu treba da budu vime i raspored sisa, ali i izgled glave, trupa i stav nogu.

Kod ovaca i koza takođe je važno prikazati vime, raspored sisa, stav nogu i izgled glave, dok se kod priplodnjaka posebna pažnja obraća na rogove i telesnu građu.

Kod konja su najvažniji detalji glava, leđa, položaj nogu, rep i svi karakteristični belezi po telu.

Dobra fotografija može značajno da poveća interesovanje kupaca i ubrza prodaju, zbog čega stočari sve više pažnje posvećuju upravo načinu predstavljanja svojih grla.