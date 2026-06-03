Jedan od tipičnih primera je penzioner iz Zrenjanina, star 68 godina, koji prima penziju iz Švajcarske i dobio je ponudu za posao u Srbiji, uz bojazan da bi mogao da izgubi pravo na redovna primanja.

Prema važećim pravilima, rad uz inostranu penziju je moguć, ali samo uz poštovanje jasno definisanih procedura i obaveza prema institucijama u zemlji iz koje se penzija isplaćuje.

Obaveza prijave nadležnoj instituciji

Ključna stavka u ovakvim slučajevima jeste obaveza da se svaki oblik radnog angažovanja prijavi fondu ili instituciji koja isplaćuje penziju u inostranstvu.

Iz PIO fonda objašnjavaju da je neophodno da korisnik kontaktira nosioca osiguranja u zemlji iz koje prima penziju i proveri da li novi posao utiče na pravo na isplatu.

Kako navode stručnjaci, pravila nisu ista u svim državama, niti zavise samo od činjenice da neko radi, već i od vrste angažovanja, da li je u pitanju zaposlenje, samostalna delatnost, otvaranje firme ili ugovor o delu.

Moguće posledice i dodatne obaveze

U određenim slučajevima rad uz penziju ne utiče na visinu ili isplatu primanja, dok u drugim može dovesti do obaveze prijave osiguranja ili promene iznosa penzije.

Posebno je važno naglasiti da Fond PIO Srbije ima obavezu da o novom osiguranju obavesti inostrane institucije, što znači da podaci mogu biti razmenjeni između sistema.

U slučaju neprijavljivanja radnog angažovanja, korisnici mogu doći u situaciju da vraćaju već isplaćene iznose penzije, što može izazvati ozbiljne finansijske probleme.

Zbog toga se preporučuje da se pre bilo kakvog zaposlenja ili potpisivanja ugovora u Srbiji obavezno zatraži zvanično tumačenje institucije koja isplaćuje penziju, kako bi se izbegle neželjene posledice.

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